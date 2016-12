Stylische Trendgetränke und Functional Drinks einfach nach Hause holen

Alle wollen sie: trendy, coole, lifestylige und vor allem leckere und gesunde Drinks. Der einzigartige Online Shop von Lifestyle Drinks (www.lifestyle-drinks.online) hat das in Deutschland größte Sortiment an Premium und Functional Drinks. Einige der erfrischenden Lifestyle Getränke werden sogar exklusiv von der Lifestyle Drinks GmbH in Deutschland hergestellt oder importiert. Neu, innovativ und doch erfahren – Lifestyle Drinks bringt, als Producer von OCÓO – The Beauty Drink, wertvolle Expertise über den Lifestyle-Getränkemarkt mit und weiß genau, welche Drinks die Kunden wollen.



„Keep It Simple!“ - Das umfassende Sortiment wird aus einer Hand angeboten, um die Shopping-Experience für den Kunden so unkompliziert wie möglich zu machen. Von „exklusivem“ VOSS Wasser, über Energydrinks wie Taiberg, bis hin zum fruchtig-trendigen Durstlöscher firefly aus London, bei Lifestyle Drinks ist für jede Art von Genießer und auch für abenteuerlustige Exoten etwas Besonderes dabei!



Lifestyle Drinks bietet Kunden ein einzigartiges Feature: Basierend auf komplexen Grundlagen einer speziellen neurologischen Lifestyleanalyse, gibt es im Lifestyle Drinks Shop verschiedene Identities zur Auswahl. Lust auf Abenteuer? Eher der disziplinierte Typ? Oder doch ganz gelassen und harmonisch? Auf www.lifestyle-drinks.online kann jeder herausfinden, welcher der Premium Drinks zu ihm passt. Natürlich kann man sich auch das gesamte Produktsortiment von Lifestyle Drinks ansehen und „frei schnauze“ auswählen, ganz nach dem Motto „Ich bin Abenteurer, traditionell und kreativ!“.



Das intuitiv gestaltete Online Portal von Lifestyle Drinks ermöglicht es Endkunden und B2B Kunden, sich bequem mit wenigen Klicks ihre innovativen Lieblingslifestyledrinks zu bestellen. 24 - 48 Stunden nach Zahlungseingang wird die Ware innerhalb Deutschlands geliefert und kann sofort genossen und mit Familie, Freunden und Kollegen geteilt werden. Jeder, der bei Lifestyle Drinks einkauft, nutzt dieselbe Plattform, denn Endkunden sowie Einzel- und Großhändler haben die Möglichkeit, das einfache Online Bestell-System zu nutzen. Einfach als Händler anmelden, nach Bedarf bestellen und von den Händlerkonditionen profitieren – ein geniales System, von dem auch schon das KaDeWe in Berlin und einige Käfer-Stores profitieren!



Weitere Informationen unter www.lifestyle-drinks.online oder 0151 2300 7387.

Die Lifestyle Drinks GmbH ist Deutschlands Spezialist für lifestylige und funktionale Premium-Drinks. Mit vielen, auch internationalen, Lifestyle Getränkemarken im Angebot, teils sogar exklusiv in Deutschland, ist Lifestyle Drinks der Spezialanbieter auf dem Markt. Bestellungen werden ausschließlich über das innovative, einzigartige onlinebasierende Lifestyle-System erfasst und damit blitzschnell, zu jeder Tag- und Nachtzeit entgegengenommen und erfüllt. Der Online Shop ist auf einer einzigartigen neurologischen Lifestyleanalyse aufgebaut und gibt Kunden so die Möglichkeit, je nach Persönlichkeitstyp, individuell zu einzukaufen. Mit dem eigens entwickelten Beauty Drink "OCÓO" hat Lifestyle Drinks bereits bewiesen, den Lifestyle-Markt perfekt zu bedienen. Lifestyle Drinks hat sein Angebot sowohl auf Endkunden, als auch auf B2B Kunden ausgerichtet. Gewerbebetreibende, HoReCa, Offices und Catering, sowie Einzelhandel und Großhändler, Wiederverkäufer und Exporteure haben die Möglichkeit bei Lifestyle Drinks zum Vorteilspreis das Sortiment beziehen zu können.



