Mit "Vollgas" ins letzte Quartal des Jahres 2016

Bereits nach knapp neun Monaten im laufenden Jahr kann die Lieblingsagentur ein positives Fazit des Geschäftsjahrs ziehen. Die Krefelder Agentur für Markeninszenierung und Live Kommunikation blickt auf eine Fülle erfolgreicher Events zurück und fiebert gleichzeitig vielen interessanten Heraus - forderungen des letzten Quartals 2016 entgegen.



Die ersten sechs Monate bei der Lieblingsagentur hat der neue Key Account Director Björn Christoffer zur Bestandskundenpflege genutzt und sich gemeinsam mit seinem Team intensiv darum bemüht, neue Kunden zu gewinnen. "Dabei haben wir offensichtlich einiges richtig gemacht", fasst Christoffer die Erfolge der zurückliegenden Monate zusammen. Ein Blick auf die Bilanz verdeutlicht: Im Jahresverlauf fand ein intensiver Austausch mit den Bestands - kunden statt. Bei den Gesprächen wurde Andreas Bauer erneut in seiner Einschätzung bestärkt, dass die Kunden den Wert langjähriger Beziehungen ebenso schätzen, wie die Macher der Krefelder Agentur.



Fünf namhafte Neukunden gewonnen



Auf bemerkenswerte Erfolge kann die Lieblingsagentur auch bei der Neukundengewinnung verweisen. Das intensive Werben - gepaart mit der Teilnahme an diversen Pitches - führte im Resultat zu fünf namhaften Neukunden. Insgesamt zwei Finanzdienstleister, ein Hersteller von Hausgeräten, ein Energiever - sorger sowie ein Auftraggeber aus dem Bereich Automotive entschieden sich für die Expertise der Krefelder Experten. Noch im Oktober 2016 findet in München eine zweitägige Mitarbeiterveranstaltung statt. Auftraggeber ist ein namhafter Energieversorger. Im Januar 2017 organisiert und veranstaltet die Lieblingsagentur ein Event mit 1.800 Personen in Hamburg, und im Mai 2017 stehen die Krefelder für ein großes Jubiläum in der Verantwortung.



Exklusive und hochklassige Messeauftritte



Im September 2016 wurde die Lieblingsagentur erstmalig im Bereich Auto - motive tätig. Für einen OEM organisierten die Krefelder einen exklusiven Messeauftritt im Rahmen der IAA Nutzfahrzeuge. Ebenfalls im September zeichneten die Experten für Markeninszenierung und Live Kommunikation für zwei weitere hochkarätige Messeauftritte verantwortlich. Für Kunden aus den Bereichen Transportwesen und dem Segment Elektrotechnik realisierte die Lieblingsagentur Messestände, Site Events inklusive diverser Workshops bei den Leitmessen Innotrans und der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin.

Über die Lieblingsagentur GmbH

Die Lieblingsagentur GmbH mit Sitz in Krefeld wurde 2008 gegründet und ist ein Spezialist für Live-Kommunikation und Markeninszenierung. Das Leistungsspektrum bei den jährlich rund 50 nationalen und internationalen Projekten für Kunden aller Branchen und Größen erstreckt sich von Events, Roadshows, Incentives, Raumdesign und Markenwelten über Messe- und Sponsoring-Aktivitäten bis hin zu Vertriebsunterstützung.



Dabei realisiert die inhabergeführte Agentur mit 12 festen Mitarbeitern Begegnungen zwischen Menschen und Marken in den unterschiedlichsten Organisationsformen - als Lead-Agentur, Teilprojekt-Betreuer oder Kooperationspartner gemeinsam mit anderen Agenturen und in Kunden-Teams. In einem starken Netzwerk mit festen Leistungspartnern gelingt es, die anvertrauten Aufgaben professionell und im vereinbarten Rahmen umzusetzen.



Innovativ und stark in den Bereichen Konzeption, Kreation, Organisation und Realisierung begegnet die Lieblingsagentur ihren Kunden mit einem umfassenden Erfahrungsschatz und überzeugt durch Ergebnisse, die bis ins letzte Detail durchdacht sind. Auf Basis langfristiger und partnerschaft - licher Kundenbeziehungen kommt die Philosophie der Agentur in einer Botschaft zum Ausdruck: Kundenbetreuung mit Herz und Verstand.



