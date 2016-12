Die Lichtspielbühne geht mit ihrer neue Komödie in den vorweihnachtlichen Kartenvorverkauf

Auch im kommenden Jahr gibt es mit der Erfolgskomödie „Und ewig rauschen die Gelder“ von Michael Cooney erneut etwas zu lachen. Die Lichtspielbühne Rhein-Mosel e.V. spielt seit fünf Jahren in Folge komödiantische Klassiker und schafft es dabei, Hunderte von Zuschauern mit skurrilem Wortwitz, temporeichem Körpereinsatz und wahnwitziger Verwechslungskomik Jahr für Jahr zu begeistern. So auch bei ihrer neusten Komödie, die ab dem 05. Mai 2017 mit neuen und bekannten Gesichtern im Kaisersaal in Rhens Premiere feiern wird. So erlebt Eric Swan den schlimmsten Vormittag seines Lebens, indem er mit skurrilen Lügengeschichten den Außenprüfer des Sozialamtes in den Wahnsinn treibt, seinen Freund und Untermieter Norman Bassett als Frau verkleidet und seinen liebenswerten Onkel George auf dem Gewissen hat. Und das alles nur, aus Angst vor seiner cholerischen Frau Linda, die seine Betrugsmasche am Sozialstaat mit Sicherheit nicht gutheißen würde. Freuen Sie sich mit uns auf sechs unterhaltsame Vorstellungen und verpassen Sie nicht unseren vorweihnachtlichen Kartenvorverkauf online unter: lichtspielbuehne.de oder in der Tourist-Info Rhens. Vorstellungen am: 05.05. | 06.05. | 07.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05.17 im Kaisersaal in Rhens. Normalpreis: 11€ sowie Ermäßigt für Schüler und Studenten: 5€. Weitere Informationen finden Sie online unter lichtspielbuehne.de.

