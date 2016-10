WWF und LichtBlick starten 4.000 Kilometer lange Energiewende-Tour mit E-Motorrad

Pünktlich zur UN-Weltklimakonferenz fahren der WWF und LichtBlick gemeinsam mit einem Elektromotorrad von Berlin nach Marrakesch. Dort findet vom 7. bis 18. November der diesjährige Klimagipfel statt – den Anfang hatte 1995 Berlin gemacht. Mit der rund 4.000 Kilometer langen Tour wollen die Kooperationspartner auf den aktuellen Stand und die Erfolge der Energiewende aufmerksam machen. Unterwegs besucht das Team Energiewende-Projekte in Europa und Afrika und spricht mit Menschen, die an einer sauberen Energiezukunft arbeiten.



Die Tour beginnt am 3. November, einen Tag vor dem Inkrafttreten des Pariser Klimaschutzabkommens. Wir möchten Sie zum offiziellen Start herzlich einladen. Jörn Ehlers vom WWF Deutschland und Frank Krippner von LichtBlick, die sich gemeinsam mit dem Filmemacher Michael Schehl nach Marrakesch aufmachen, werden Ihnen – samt E-Motorrädern – für Bild- und Tonaufnahmen zur Verfügung stehen.



Was: Start der Tour von Berlin nach Marrakesch



Wann: 3.11.2016, 8.30 Uhr vor dem Kanzleramt



An den Stationen der gemeinsamen Elektromotorrad-Tour sowie unterwegs wird Foto- und Videomaterial produziert, das wir Redaktionen auf Wunsch gerne für die Berichterstattung zur Verfügung stellen. Aktuelle Berichte von der Tour finden Sie ab dem 3. November auf www.energiewendebeschleunigen.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren