LG Xpower Halloween-Aktion: Schrecken teilen und gewinnen

Bis zum 8. November haben Konsumenten die Chance, eines von zwei LG Xpower Smartphones oder (über die Kooperation zwischen LG und Fox) eine von zehn X-Men/Magneto-Masken zu gewinnen. Ganz im Zeichen von Halloween startet LG Electronics (LG) heute eine Facebook-Aktion, in deren Verlauf Verbraucher ihren Schrecken über einen leeren Smartphone-Akku teilen können. Um einen der Preise gewinnen zu können, müssen Teilnehmer lediglich ein Selfie auf der LG-Facebook-Seite posten, das sie in ihren gruseligsten Halloween-Kostümen und Masken zeigt.



„Alle Geräte unserer X-Produktreihe verfügen über ganz spezifische Superkräfte“, erklärt Jens Offhaus, Head of Marketing Mobile Communications Western Europe bei LG. „Das LG Xpower haben wir u.a. mit einem besonders leistungsstarken Akku ausgestattet. Horrorszenarien, wie sie sich häufig durch eine leere Smartphone-Batterie ergeben, gehören damit für Nutzer des Xpower weitgehend der Vergangenheit an. Halloween scheint uns der passende Anlass, mehr Konsumenten die Chance zu bieten, dem Akku-Horror zu entgehen.“



Weitere Informationen zum Gewinnspiel finden Sie auf Facebook.



Weitere Informationen zu LG finden sich auf der LG Homepage und im LG Pressecenter.

LG Electronics Deutschland GmbH

Der koreanische Technologiekonzern LG Electronics ist seit 1976 auf dem deutschen Markt aktiv. Das Unternehmen mit Sitz in Ratingen hat seine Aktivitäten seitdem kontinuierlich ausgebaut und ist aktuell in sieben Geschäftsbereichen tätig: Home Entertainment, Mobile Communications, Information System Products, Home Appliances, Air Conditioning, Lighting und Solar. In den vergangenen Jahren konnte der Innovationstreiber immer wieder Preise und Auszeichnungen für seine richtungsweisenden Produkte entgegennehmen. Wichtige Neuerungen wie flexible Displays oder gebogene Batterien gehen dabei aus der Zusammenarbeit spezialisierter Unternehmen innerhalb der LG-Gruppe hervor. Neuentwicklungen orientieren sich gemäß dem Markenversprechen "Life's Good" dabei stets an den Bedürfnissen der Nutzer und dienen nie dem Selbstzweck. Sein Markenversprechen untermauert LG auch durch gesellschaftliches Engagement mit selbst durchgeführten Aktionen oder in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lg.com.



Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 125 Niederlassungen auf der ganzen Welt und 77.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2015 einen Konzernumsatz von 48,8 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units - Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution und Vehicle Components - und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ENERGY START Partner des Jahres 2016.

Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com



Über LG Electronics Mobile Communications Company

Die LG Electronics Mobile Communications Company ist ein international führender Anbieter und Impulsgeber im Bereich Mobilkommunikation. Mit modernsten Technologien und innovativen Designs gibt LG die Standards im Smartphone-Markt vor und trägt zur Verbesserung des Lifestyles der Konsumenten mit einem rundum verbesserten Smartphone-Erlebnis bei. Als führendes Unternehmen bei 4G LTE-Technologie (Long-Term Evolution) entwickelt LG zukunftsweisende Mobillösungen und erfüllt die Verbraucheranforderungen mit differenzierten LTE-Geräten von höchster Qualität, die alle auf den zahlreichen LTE-Patenten und dem technischen Know-how des Unternehmens basieren.

