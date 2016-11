lemonpie Event- & Messecatering GmbH gewinnt bei Awardverleihung

Die lemonpie Event- & Messecatering GmbH hat am 10.11.2016 in Frankfurt in der Commerzbank Arena einen Preis in der Kategorie "Technik, Logistik und Kommunikation" erhalten.



Das Fachmagazin catering inside ehrt mit der jährlichen Verleihung besondere Leistungen der Catering Branche



Das familiengeführte Cateringunternehmen wurde dabei für sein innovatives Projekt „Entwicklung und Einsatz eines Kassensystems im Eurogress Aachen“ ausgezeichnet.



Mit der Einführung eines bargeldlosen Kassensystems im Aachener Kongresszentrum setzt lemonpie so einen Maßstab für hohe gastronomische Anforderungen.



„Der Zahlvorgang mit Bargeld hat durch den hohen zeitlichen Aufwand die Qualität unserer Serviceleistung belastet“, sagt Denis Winkler IT – Beauftragter bei lemonpie. „Wir wollten somit einen Lösungsansatz schaffen, der sowohl qualitativ als auch quantitativ gesehen, eine erfolgreiche Veranstaltung garantiert.



„In erster Linie haben wir mit der Einführung des neuen Kassensystems an unsere Gäste und Mitarbeiter gedacht“, so Geschäftsführer Johannes Molderings „Bei einer Veranstaltung mit einer Größenordnung mit bis zu 1500



Gästen muss das Personal so entlastet werden, dass es sich optimal um die Belange der Gäste kümmern kann.“



Das bargeldlose Bezahlsystem ermöglicht auch innerhalb der internen Strukturen eine bessere Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen. Die Speicherung von Sonderkonditionen wie Rabatte und Gutscheine, die Erstellung einer personalisierten Gesamtrechnung, sowie die Hinterlegung spezifischer Kundendaten sind von Vorteil. Jederzeit aktuelle Bestandlisten erleichtern Einkauf und Logistik und bieten zudem eine Übersicht von Wareneinsatz und Serviceleistung.

lemonpie Eventmanagement und Catering GmbH

Die lemonpie Event- und Messecatering GmbH gehört als familiengeführtes Unternehmen zu den Top Caterern in Nordrhein - Westfalen und bundesweit. Seit der Gründung 2002 haben die Geschäftsführer Nicola und Johannes Molderings in den letzten Jahren ein Event- und Messecatering Unternehmen aufgebaut, dass sich heute mit Auszeichnungen wie "Caterer des Jahres 2016" des Magazins catering inside, Gold in der Kategorie Bestes Event-Catering anlässlich der FAMAB ADAM & EVA AWARDs 2013 und dem 2. Platz im Deutschlandweiten Eventcatering-Ranking 2013 des BlachReports, sowie der diesjährigen Nominierung des rolling Pin Awards in der Kategorie "Caterer des Jahres" rüsten kann.

Zudem ist die lemonpie Event- und Messecatering GmbH exclusiver Cateringpartner des Eurogress Aachen und der Alten Tuchfabrik in Euskirchen in der Eifel, sowie der Staatskanzlei in Düsseldorf. Seit 2016 expandiert das Unternehmen in den Bereich des Messecaterings und hat sich das Ziel gesetzt seine bundesweiten Beziehungen weiter auszubauen.







