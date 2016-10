Von Community Management bis Mobile Reporting

Die Leipzig School of Media (LSoM) hat ihr Kurs- und Seminarprogramm für das Jahr 2017 veröffentlicht. Journalisten, Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Marketing und Kommunikation sowie andere Medienschaffende können an der LSoM im kommenden Jahr aus einem umfangreichen Veranstaltungsangebot wählen. Das Themenspektrum reicht von Content Marketing über Social Media Management bis hin zu Crossmedia-Recht und Mobile Journalism.







„Wir haben das Programm weiterentwickelt und im Vergleich zum Vorjahr zielgruppengerecht noch stärker ausdifferenziert“, sagt Franziska Fiedler, Referentin für Kurse und Seminare an der LSoM. „So werden wir neben dem sehr erfolgreichen Zertifikatskurs „Social Media Manager“ ab 2017 einen weiteren Zertifikatskurs „Community Manager“ anbieten.“



Das Kurs- und Seminarprogramm der Leipzig School of Media zeichnet sich auch künftig durch einen hohen Praxisanteil und unmittelbaren Anwendungsbezug aus. Weiterbildungsteilnehmer werden so in die Lage versetzt, das Gelernte im Job sofort anzuwenden.



Für Journalisten werden neben dem seit vielen Jahren etablierten „Volontärskurs Crossmedia“ zahlreiche Intensivkurse angeboten. Neben bewährten Veranstaltungen wie „Mobile Journalism“ und „Datenjournalismus“ wurde erstmalig auch das Thema „Investigative Recherche und Datenrecherche“ ins LSoM-Programm aufgenommen.



Für Fach- und Führungskräfte aus Marketing und Kommunikation bietet die LSoM den Zertifikatskurs „Mobile Advertising Expert“ neu an. Außerdem können Social-Media-Interessierte ab 2017 zwischen Veranstaltungen speziell für Einsteiger beziehungsweise Fortgeschrittene wählen. Dabei dient das „Social Media Camp“ dazu, sich mit der Materie vertraut zu machen. Ein entsprechender Zertifikatskurs kann angeschlossen werden. Dieser Zertifikatskurs bereitet die Teilnehmenden auf eine Branchenprüfung vor, die vom Bundesverband Community Management (BVCM) abgenommen wird.



Die LSoM wurde 2008 von der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig gegründet. Ihre Weiterbildungen, darunter vier berufsbegleitenden Masterstudiengänge, bietet sie in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig an. Ziel der LSoM ist es, Unternehmen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen bei der Bewältigung des digitalen Wandels zu unterstützen.



Interessierte können das Kursprogramm einsehen und herunterladen unter: www.leipzigschoolofmedia.de/kurse-und-seminare.html.

