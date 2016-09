So schön war Herbst noch nie

Schön durch den Herbst bringt das Lefay Resort & SPA Lago di Garda, kürzlich ausgezeichnet mit dem European Health & SPA Award, seine Gäste mit fabelhaften Beautypackages: Das Schönheitsprogramm Kallisté lässt Frauen dank seiner revitalisierenden Wirkung strahlen, während das herbstliche Wellness-Arrangement Körper und Geist stärkt. Egal, ob als Vorbereitung für die Winterzeit oder erholsame Auszeit zwischendurch, das 3800 Quadratmeter Spa des 5-Sterne-Superior-Hotels Lefay Resort & SPA Lago di Garda ist die ideale Schönheits- und Entspannungsoase.



Dem Lefay Resort & SPA Lago di Garda wurde vor kurzem der „European Health & SPA Award“ verliehen. Die Österreichische Organisation „Health and Wellness“ prämierte die neuen Behandlungen der Lefay SPA Energy Aesthetic Medicine: Farfalla di Seta (Gesichtsbehandlung) und Il Fluire del Ruscello (Körperbehandlung). Die Einzigartigkeit sowie das innovative, holistische Konzept haben die Jury überzeugt.



Kallisté – wahre Schönheit erfahren



Die von Zeus begehrte Nymphe Kallisto ist die Namenspatronin dieses exklusiven Beautyprogramms. Denn Kallisté bedeutet nicht weniger als „die Schönste“ – ein Anspruch, der sich auch in der innovativen Komposition des Treatments wiederspiegelt. Die energetische Gesichtspflege Unico Cielo reinigt zunächst die Poren, um so die Zellerneuerung anzuregen und die Haut wieder strahlend und glatt zu machen. Maniküre und Pediküre komplettieren die persönliche Beautyberatung durch den Hairstylisten, der ganz nach den individuellen Bedürfnissen Pflege und Styling der Haare vornimmt. Hoch qualifizierte Visagisten stehen mit ihrer Expertise zur Verfügung und bringen die Schönheit einer Frau mit dem perfekten Make up zu ihrer vollen Geltung.



Das Herbst-Arrangement des Lefay SPA



Das neue entwickelte Herbst-Arrangement des Lefay SPA begrüßt Gäste mit einer Willkommensmassage, die mit reinsten ätherischen Lavendel- und Zitronenölen die Rückenmuskulatur tief entspannt. Eine besondere Erfahrung bietet die 30 minütige Scrub-Massage mit Salz, Kapern und einer Packung aus dem hauseigenen nativem Olivenöl extra „Lefay“. Bei diesem Treatment werden die ortstypischen Ingredienzen sanft in den Körper einmassiert, wo sie mit ihren oxidationshemmenden Eigenschaften eine glättende und regenerierende Wirkung entfalten. Auch die Gesichtspflege Unico Cielo lässt die Haut wieder atmen und sie jugendlich frisch erscheinen. Ein unvergleichliches Wellness-Erlebnis verspricht ein Bad im Solebecken „La luna nel lago“. Im scheinbar schwerelosen Schwebezustand können Körper und Seele das Gefühl ultimativer Entspannung erleben. Das exklusive Herbst-Arrangement umfasst drei Übernachtungen und beinhaltet das vielfältige und vitalisierende Frühstücksbuffet. Während des Aufenthaltes können Gäste die 3800 qm große „Lefay Wasser- und Feuerwelt“ mit allen Schwimmbädern, Saunen und Relax Zonen genießen sowie das angeschlossene Fitness Center nutzen.



Das Herbst-Arrangement des Lefay Resort & SPA Lago di Garda kann bei doppelter Belegung der Prestige Junior Suite ab 590 Euro pro Person gebucht werden. Die Offerte gilt für Anreisen von Sonntag bis Mittwoch und ist bis zum 28. Oktober 2016 verfügbar. Eine Stornierung ist bis zu drei Tagen vor der Anreise bis spätestens 15:00 Uhr möglich. Danach fällt der komplette Aufenthaltspreis an.



Das ganzheitliche Beauty-Programm Kallisté ist für einen Preis von 380 Euro buchbar. Der Aufenthalt im Lefay Resort ist dabei nicht inbegriffen.



Weitere Informationen unter: http://lagodigarda.lefayresorts.com/deu/spa/wellness-programme/

