Ausstellung Lebendige Alster in der Haspa-Zentrale am Adolphsplatz

Wofür brauchen wir Kies in der Alster und was verbirgt sich hinter den gelben Bojen im Alsterfleet? 2011 haben die drei Naturschutzverbände Aktion Fischotterschutz, BUND Hamburg und NABU Hamburg das Projekt „Lebendige Alster“ aus der Taufe gehoben. Die Alster soll zusammen mit ihrer Niederung ein lebendiger Korridor in der Stadt Hamburg werden- für Natur und die Menschen. Damit leistet das Projekt auch einen Beitrag zur biologischen Vielfalt in der Stadt Hamburg. Die Maßnahmen reichen von der Anreichung der Strukturen durch Einbringung von Totholz in die Alster, über die Modellierung des Alsterlaufs (durch Einengungen und Aufweitungen) um eine höhere Strömungsvarianz zu erreichen, bis hin zur Ausarbeitung von Unterrichtsmaterialen für den Schulunterricht. Aber auch die direkten Anlieger werden mit der naturnahen Umgestaltung ihrer Ufergrundstücke beraten und unterstützt und große Aktionstage durchgeführt, an denen Hamburger Bürger und Bürgerinnen selber mit Hand anlegen können. Neuland wird mit der Aufwertung der Fleete in der Hamburger Innenstadt betreten, die auch als Lebensraum und Erlebnisraum aufgewertet werden sollen. Als Pilotmaßnahmen wurden Unterstände für Fische und Lebensräume für Kleinlebewesen hier geschaffen.



Ab dem 4. November informiert eine Ausstellung in der Haspa-Zentrale am Adolphsplatz (Großer Burstah 6) über die Ziele und Maßnahmen im Rahmen dieses Projektes. Unter anderen werden in einem Diorama beispielhaft die durchgeführten und geplanten Maßnahmen in den Hamburger Fleeten dargestellt. Besuchen Sie die Ausstellung und informieren Sie sich über die Maßnahmen an Hamburgs prägenden Gewässern. Die Ausstellung läuft bis zum 5. Dezember 2016 und ist Montag bis Mittwoch und Freitag von 8:30 -16:00 Uhr und Donnerstag von 8:30 - 18:00 Uhr in den Räumen der Haspa zu besichtigen.



Das Projekt „Lebendige Alster“ ist ein Kooperationsprojekt von Aktion Fischotterschutz, BUND Hamburg und NABU Hamburg und wird gefördert durch die Stiftung Lebensraum Elbe, die Behörde für Umwelt und Energie der Freien und Hansestadt Hamburg, die Michael Otto Stiftung, die Edmund Siemers-Stiftung und die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung.

