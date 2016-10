LBS Bayern bietet Kunden Video-Identifizierung

Die LBS Bayern macht es ihren Kunden besonders einfach, Bausparverträge online zu beantragen und bietet nun die Video-Identifizierung im Internet an. Dabei können Kunden den Antrag auf Abschluss eines Bausparvertrags online ausfüllen und ihre Identität über einen Video-Chat direkt im Internet prüfen lassen. Dadurch ist keine Identifizierung des Kunden am Postschalter mehr erforderlich.



Der gesamte Bausparantrag kann so in wenigen Minuten online abgeschlossen werden. Voraussetzung ist ein Smartphone bzw. Tablet-Computer oder ein PC mit Webcam und Mikrofon. Außerdem wird für die Video-Identifizierung der Personalausweis oder Reisepass benötigt. Die Datenübermittlung erfolgt verschlüsselt und unter Berücksichtigung besonderer Sicherheitsstandards. Das neue Angebot steht allen Kunden offen, die über www.lbs.de einen Bausparvertrag bei der LBS Bayern beantragen wollen.



Erwin Bumberger, Vorstandsmitglied der LBS Bayern: „Die Video-Identifizierung ist ein weiterer Baustein unserer Digitalisierungsstrategie. Wir wollen unseren Kunden auf allen Kanälen den bestmöglichen Service rund um Bausparen, Finanzieren und Immobilien bieten. Dazu gehört die Beratung in den Geschäftsstellen der LBS und der Sparkassen ebenso wie ein umfassendes Serviceangebot im Internet.“



Weitere Details zum Online-Bausparantrag mit Video-Identifizierung gibt es hier: https://www.lbs.de/service/s/online_bausparantrag_5/ablauf_bausparantrag.jsp

Über LBS Bayerische Landesbausparkasse Anstalt der Bayerischen Landesbank

Die LBS Bayern ist mit 1,6 Millionen Kunden die führende Bausparkasse im Freistaat. Im Verbund mit den Sparkassen ist das Unternehmen seit über 85 Jahren ein bewährter Partner für Erwerber und Besitzer von Wohnimmobilien. Mit ihrer Expertise trägt die LBS Bayern wesentlich zu einer verlässlichen und krisenfesten Altersvorsorge der Menschen im Freistaat bei. Im Jahr 2015 vermittelte sie rund 190.000 neue Bausparverträge mit einer Bausparsumme von 8,8 Milliarden Euro. Als öffentlich-rechtliches Unternehmen sieht sich die LBS Bayern auch bürgerschaftlichem Engagement verpflichtet und ist langjähriger Partner der Benefizaktion „Sternstunden“. Weitere Informationen im Internet unter www.lbs-bayern.de.



