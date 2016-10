LBS Bayern bietet Annuitätendarlehen flächendeckend an

Die LBS Bayern bietet ab heute flächendeckend in ihren Geschäftsstellen sowie in den bayerischen Sparkassen Annuitätendarlehen an. Damit ergänzt die Bayerische Landesbausparkasse ihre Produktauswahl. Neben dem klassischen Bauspardarlehen und der Vorfinanzierung gibt es nun einen weiteren Finanzierungsbaustein der LBS zum passenden Immobilienkredit.



Die LBS Bayern bietet ihr Annuitätendarlehen mit einer Zinsfestschreibung von sechs Monaten bis 15 Jahren an. Längere Laufzeiten mit festen Zinsen bis zur letzten Rate können mit einer LBS-Vorfinanzierung abgedeckt werden. Die Mindestsumme für ein Annuitätendarlehen liegt bei 10.000 Euro.



Erwin Bumberger, Vorstandsmitglied der LBS Bayern: „Mit dem LBS-Annuitätendarlehen haben wir ein attraktives Angebot insbesondere für Kunden, die Zinsbindungen von zehn Jahren und mehr wünschen. Als Landesbausparkasse liegt unsere Kernkompetenz darin, langlaufende Finanzierungen darzustellen und kleinteilige Kredite mit niedrigen Summen zum Beispiel für Modernisierungen effizient zu bearbeiten. Wir freuen uns, diese Stärken nun noch intensiver in der Sparkassen-Finanzgruppe einbringen zu können.“





Über LBS Bayerische Landesbausparkasse Anstalt der Bayerischen Landesbank

Die LBS Bayern ist mit 1,6 Millionen Kunden die führende Bausparkasse im Freistaat. Im Verbund mit den Sparkassen ist das Unternehmen seit über 85 Jahren ein bewährter Partner für Erwerber und Besitzer von Wohnimmobilien. Mit ihrer Expertise trägt die LBS Bayern wesentlich zu einer verlässlichen und krisenfesten Altersvorsorge der Menschen im Freistaat bei. Im Jahr 2015 vermittelte sie rund 190.000 neue Bausparverträge mit einer Bausparsumme von 8,8 Milliarden Euro. Als öffentlich-rechtliches Unternehmen sieht sich die LBS Bayern auch bürgerschaftlichem Engagement verpflichtet und ist langjähriger Partner der Benefizaktion „Sternstunden“. Weitere Informationen im Internet unter www.lbs-bayern.de.



Informationen der LBS Bayern rund um Immobilien, Finanzieren und Bausparen finden Sie jetzt auch täglich auf https://twitter.com/...



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren