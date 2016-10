ADAC-Test Schülerbeförderung 2016: Gute Noten für Schülerverkehr mit Omnibussen in Bayern

Die Schülerbeförderung mit Omnibussen im öffentlichen Personennahverkehr läuft in Bayern problemlos. Zu diesem Ergebnis kam der ADAC bei einem bundesweit durchgeführten Test von Schulbuslinien im ÖPNV. Die sieben getesteten Fahrten von bayerischen Busunternehmen schnitten hervorragend ab. Dreimal wurde die Note „sehr gut" und viermal die Note „gut" vergeben. „Das positive Ergebnis des aktuellen ADAC-Tests und die sehr geringen Unfallzahlen in der Verkehrssicherheitsstatistik belegen, dass sich die Busunternehmen und ihr Fahrpersonal ihrer hohen Verantwortung bewusst sind und dieser gerecht werden" so LBO-Präsident Heino Brodschelm (Burghausen).



Bei dem aktuellen ADAC-Test von Schulbusfahrten in Deutschland schnitten alle 60 getesteten Fahrten mit einem positiven Ergebnis ab. In Bayern wurden Linienfahrten in Fürth, Amberg und Wertingen mit „sehr gut" und in Mainburg, Baldham, Deggendorf und Aschaffenburg mit „gut" bewertet. Die Tester bewerteten mehr als 100 Prüfpunkte in den Kategorien Beförderung, Fahrer und Fahrzeug. Die Ergebnisse im Detail sind unter www.adac.de/schulbustest abrufbar.



Busse sind seit Jahrzehnten die sicherste Alternative für den Schulweg. In Bayern werden schultäglich rund 1,3 Millionen Schüler/-innen von rund 1.000 Verkehrsunternehmen mit Omnibussen befördert. Das Risiko, bei der Beförderung im Omnibus einen Straßenverkehrsunfall zu erleiden, ist mit einem Anteil von nur 3,9 % am gesamten Straßenverkehrsunfallgeschehen bei weitem geringer als bei anderen Schulwegalternativen.



Der LBO engagiert sich seit vielen Jahren unter der Federführung des Bayerischen Innenministeriums zusammen mit weiteren Organisationen in der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule - sicher nach Hause". Er stellt den bayerischen Busunternehmen regelmäßig Schulungsmaterial und einen Leitfaden zur Schülerbeförderung kostenlos zur Verfügung. Zudem steht den Busunternehmen die Internetplattform „Busstop" http://www.bdo.org/busstop-sicher-zur-schule zur Verfügung, die wertvolle Informationen zur Schülerbeförderung mit Bussen bereithält.

