DLG und Landwirtschaftskammer für tiergerechte Stalltechnik

Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) und die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen kooperieren jetzt bei der Prüfung tiergerechter Stalltechnik. Anlässlich der EuroTier, der weltweiten Messe für die Tierhaltung, vom 15. ist 18. November in Hannover unterzeichneten DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer, Hauptgeschäftsführer Dr. Reinhard Grandke und der Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Dr. Martin Berges, eine Vereinbarung zur Kooperation bei der Prüfung von Technik im Hinblick auf Tierwohlkriterien.

Die enge Zusammenarbeit beider Organisationen hat eine langjährige Tradition. Neben der gegenseitigen Unterstützung in diversen Gremien werden seit Jahren zahlreiche Praxisuntersuchungen für die Prüfung "DLG-anerkannt" im Versuchs- und Bildungszentrum Haus Düsse durchgeführt.



Aufgrund des wachsenden Bedarfs an der Prüfung von Tierhaltungstechnik unter den Aspekten des Tierwohls und der Tiergerechtheit, wird die Zusammenarbeit in diesem Themenfeld künftig weiter intensiviert. Neben der gemeinsamen Entwicklung von Prüfkriterien sollen die Prüfungen unter Praxisbedingungen im Versuchs- und Bildungszentrum der Landwirtschaftskammer in Haus Düsse im Kreis Soest erfolgen. Zum Auftakt steht im kommenden Jahr die Prüfung eines mobilen Stallsystems für Legehennen auf dem Programm der Kooperationspartner.



www.duesse.de

