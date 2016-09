Öffentliche Vorstellung des Verbundprojektes "Wirtschaftsdüngermanagement Niedersachsen" durch Frau Staatssekretärin Almut Kottwitz und Herrn Staatssekretär Horst Schörshusen

Seit dem 1. Februar dieses Jahres hat die Landwirtschaftskammer Niedersachsen das Verbundprojekt „Wirtschaftsdüngermanagement Niedersachsen" auf den Weg gebracht. In diesem Verbundprojekt sollen fachliche Fragen der Nährstoffkreislaufwirtschaft sowohl aus Sicht der abgebenden Regionen als auch aus Sicht der aufnehmenden Regionen unter besonderer Berücksichtigung des Wasserschutzes mit allen beteiligten Behörden und weiteren Akteuren der Nährstoffkreislaufwirtschaft und unter Einbeziehung der wirtschaftenden Betriebe untersucht werden.



Nachdem im Rahmen des Projektes erste Ergebnisse erarbeitet wurden, soll jetzt der Projektbeirat im Rahmen einer 1. Sitzung am Vormittag des 6. Oktober im Kreishaus Cloppenburg konstituiert werden. Im Anschluss daran findet am Nachmittag des 6. Oktobers 2016 ab 14.00 Uhr die offizielle Auftaktveranstaltung für den erweiterten Kreis aller Beteiligten für das Verbundprojekt im Beisein von Frau Staatssekretärin Almut Kottwitz, MU, und Herrn Staatssekretär Horst Schörshusen, ML, statt.



Folgendes Programm ist für die Auftaktveranstaltung von 14.00 bis ca. 16.30 Uhr vorgesehen:



1. Grußwort Landrat Johann Wimberg und Kammerpräsident Gerhard Schwetje



2. Statement Staatssekretärin Almut Kottwitz Thema:„Nährstoffe verbringen – eine Herausforderung für den Grundwasserschutz"



3. Statement Staatssekretär Horst Schörshusen Thema: „Regionale Nährstoffüberschüsse abbauen und die Zukunft für die Betriebe sichern."



4. Das Verbundprojekt Wirtschaftsdüngermanagement



Thema: Ein Beitrag zur Lösung der niedersächsischen Nährstoffproblematik (LWK, Franz Jansen-Minßen)



5. Offene Fragestunde unter Beteiligung des Plenums und der Presse



Auf dem Podium:



Staatssekretär Horst Schörshusen, Staatssekretärin Almut Kottwitz,



LWK-Präsident, Gerhard Schwetje,



Wasserverbandstag, Godehard Hennies, ggf. Vertreter,



Nds. Landvolk, Ulrich Löhr, Vizepräsident,



Landwirtschaftlicher Betriebsleiter (Projektbetrieb) aus der abgebenden und aufnehmenden Region (angefragt)





