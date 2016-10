Rentenbank schreibt Gerd Sonnleitner-Preis für ehrenamtliches Engagement aus

Die Landwirtschaftliche Rentenbank vergibt auch 2017 wie-der ihren mit 3 000 Euro dotierten Gerd Sonnleitner-Preis. Der Preis richtet sich an ehrenamtlich tätige Landwirte (m/w) unter 35 Jahren. Sie sollen sich in besonderer Weise für den Ausgleich zwischen der Landwirtschaft und anderen Interes-sengruppen im ländlichen Raum einsetzen oder eingesetzt haben.



Der Preis 2016 ging an den Initiator und Macher des YouTu-be-Kanals „agriKultur", David Engel. Er dokumentiert in kur-zen, informativen Videos seine Arbeit auf dem Feld und im Stall. Geehrt wurde der Maschinenbauingenieur und Landwirt aus Rheinland-Pfalz für seine offene, imagefördernde Dar-stellung der Landwirtschaft, vor allem der modernen Tierhal-tung in Deutschland.



Geeignete Kandidaten für den Gerd Sonnleitner-Preis müs-sen von berufsständischen Verbänden oder Branchenorgani-sationen vorgeschlagen werden. Bewerbungen nimmt die Rentenbank bis zum 31. Januar 2017 entgegen. Weitere Einzelheiten zum Preis sowie den Bewerbungsbogen finden Sie unter www.rentenbank.de.

