Weihnachtsmarkt im LWL-Freilichtmuseum Hagen mit Kunsthandwerk und Live-Musik

Am ersten Adventswochenende (25., 26., 27.11.2016) öffnet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) für drei Tage die Tore seines Hagener Freilichtmuseums, um mit dem „Romantischen Weihnachtsmarkt“ stimmungsvoll den Advent zu beginnen. Die anheimelnde Atmosphäre zwischen den illuminierten Fachwerkhäusern und den geschmückten Weihnachtsmarkthütten macht ihn jedes Jahr zu einem Besuchermagneten.



Das Angebot ist groß: etwa 85 sorgfältig ausgesuchte Aussteller zeigen in den historischen Häusern und kleinen Hütten anspruchsvolle handwerkliche und kunstgewerbliche Textilien und schöne Dinge aus Papier, Holz, Glas und Metall. Zu sehen und zu kaufen gibt es feine weihnachtliche Dekorationen, kreativen Schmuck, wollige Kleidung und Accessoires, liebevoll gearbeitetes Holzspiel­zeug, handgezogene Bienenwachs­kerzen sowie unterschiedlichste Krippen und Weihnachtsschmuck. „Alle Stücke sind einzeln in handwerklichen Techniken gefertigt und keinesfalls aus Massenpro­duktionen“, so LWL-Museumsleiter Dr. Uwe Beckmann.



Die Organisatoren des Weihnachtsmarktes im Hagener LWL-Freilichtmuseum legen größten Wert darauf, das Ambiente sehr liebevoll zu gestalten. Deshalb gibt es auch keine Musik aus der Konserve, sondern nur winterlich-stimmungsvolle Live-Musik mit traditionellen Chören und Orchestern aber auch Jazz und Folk.



An allen drei Tagen besucht zwischen 17 und 19 Uhr Sankt Nikolaus im feierlichen roten Bischofsornat das Freilichtmuseum und hat eine süße Überraschung für die kleinen Besucher im Sack. Dazu bietet das Beiprogramm für Kinder zusätzlich Märchenstunden und beim Babysitterservice des Hagener Kinderschutzbundes erproben sich die Jüngsten im Weihnachtsschmuck basteln.



Der Eintritt beträgt 5€ (= VRR-Kombiticket für Bus und Bahn) für alle über 14 Jahren. Da nicht ausreichend Parkplätze vorhanden sind, empfehlen wir unbedingt den ÖPNV oder unsere Ausweichparkplätze. Von den Ausweichparkplätzen (P&R- Höing/Stadion/Westfalenbad und Parkhaus Elbershallen) fahren am Samstag und Sonntag kostenlose Pendelbusse bis zum Museum.



Der Eintritt beträgt 5€ (= VRR-Kombiticket) für alle über 14 Jahren.



Der Romantische Weihnachtsmarkt ist geöffnet:



Freitag, 25. Nov.: 14 - 21 Uhr



Samstag, 26. + Sonntag, 27. Nov.: 11 - 21 Uhr



Mehr Infos unter: www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren