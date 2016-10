Live: Ankunft beim Mars und erste Ergebnisse

Europa erreicht den Mars: Am Mittwoch (19.10.) wird es spannend im LWL-Planetarium in Münster. Um 16.30 Uhr sowie um 19.30 Uhr können Interessierte eintauchen in die Welt des Planeten Mars. Dr. Björn Voss, Chef-Astronom des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), wird zusammen mit einem zugeschalteten Fachmann der European Space Agency (ESA) die Bilder erläutern, die die Raumsonde "Exomars" an diesem Tag zur Erde sendet.



Die ESA-Raumsonde "Exomars" soll den Mars untersuchen und ein Landegerät absetzen. Landungen gelangen bisher nur der NASA. "Exomars" soll die Mars-Atmosphäre untersuchen und Hinweise auf Leben studieren. Auch ein Landegerät wird abgesetzt.



Um 16.30 Uhr berichtet Voss vom Einschwenken in die Umlaufbahn und vom Absetzen des Landers "Schiaparelli". "Schiaperelli" wird nach der Landung keine Bilder aufnehmen, soll aber kurz vor dem Aufsetzen Fotos des Anflugs liefern. Um 19.30 Uhr präsentiert der Astronom dann die ersten Ergebnisse der Landung und einen Überblick über weitere aktuelle Projekte der Mars-Forschung.



Da es sich um eine Live-Veranstaltung handelt kann es zu Programmänderungen und Zeitverschiebungen kommen. Das Planetarium bitte Interessierte, auf die gemeinsame Facebookseite des Museums und Planetariums zu achten: http://www.facebook.com/LWLNaturkundemuseumMuenster



Eintritt: Erwachsene 6 Euro (3 Euro ermäßigt). Planetarium im LWL-Museum für Naturkunde, Sentruper Str. 285, 48161 Münster, Tel. 0251 591-05

