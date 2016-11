Geschichten von Häusern und ihren Bewohnern stehen im Mittelpunkt der Tagung "Hausgeschichte/n. Alltag, Akteure, Visionen", die die Volkskundliche Kommission beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) gemeinsam mit StadtBauKultur NRW und der Regionale 2016 veranstaltet. Die Tagung findet am Donnerstag (24.11.) und Freitag (25.11.) im Veranstaltungszentrum Wissen Bildung Kultur (WBK) Coesfeld statt.



"Häuser sind weit mehr als eine Ansammlung von Steinen, Holz, Dachpfannen und Mörtel. Zwischen einem Haus und seinen Bewohnern gibt es Beziehungen, die uns weit hinein führen in das pralle Leben", sagt LWL-Volkskundlerin Christiane Cantauw. Im Vorfeld des Workshops hat die Volkskundliche Kommission die Menschen in der Region dazu aufgerufen, ihre Hausgeschichten aufzuschreiben. Aus den Einsendungen wird der Schauspieler Hannes Demming im Rahmen der Veranstaltung vorlesen. "Ich bin total begeistert über die vielen Hausgeschichten, die uns erreicht haben. Sie zeigen, dass Häuser sowohl zu Stein gewordene Träume als auch Alpträume sein können", so Cantauw.



Der Workshop will mehr, als ein Forum für verschiedene Hausgeschichten zu bieten. "Wir möchten mit Hausbesitzern, Städtebauern, Architekten und auch mit der nachwachsenden Generation ins Gespräch kommen und Probleme und Perspektiven des Einfamilienhauses ansprechen", erläutert Hanna Hinrichs vom StadtBauKultur NRW. Gemeinsam nachdenken über Möglichkeiten Zuhause alt zu werden, über die Zukunft alternder Einfamilienhausgebiete, über einen Ausweg aus der Forderung nach dem Ausweisen immer weiterer Neubaugebiete - das haben sich die Organisatoren des Workshops auf die Fahnen geschrieben.



"Wir haben ein buntes Programm zusammen gestellt, das die Stadtgesellschaft in und um Coesfeld ebenso ansprechen will wie die Wissenschaft. Wichtig ist es uns, miteinander ins Gespräch zu kommen, Wünsche und Sorgen ernst zu nehmen, gemeinsam Perspektiven zu entwickeln", sagt Uta Schneider von der Regionale 2016.



Neben der Information sollen auch die Unterhaltung und die Entspannung nicht zu kurz kommen: "Am Donnerstag wird die Impro-Theatergruppe 'Scharf im Wolfspelz‘ aus Münster ab 20 Uhr mit kurzen improvisierten Theaterszenen ihre Sicht auf das Einfamilienhaus auf die Bühne bringen. Und für den Freitag haben wir eine Podiumsdiskussion der besonderen Art geplant, die für das Publikum sicher allerhand Überraschungen bereit hält", macht Cantauw Lust auf die beiden Workshop-Tage im WBK Coesfeld.



Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, da es für die Teilnehmer auch etwas zu essen und zu trinken geben soll, wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 0251/8324398 oder unter http://www.stadtbaukultur.nrw.de/projekte/hausgeschichten gebeten.



Workshop Hausgeschichte/n. Alltag, Akteure, Visionen.

24. und 25. November 2016 im WBK, Coesfeld, Osterwicker Str. 29

Programm und Anmeldung unter:

http://www.stadtbaukultur.nrw.de/projekte/hausgeschichten

oder unter Telefon: 0251/8324404 (Volkskundliche Kommission für Westfalen, LWL)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)

