"Das Folkwang-Projekt.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Hagen die Filmdokumentation "Das Folkwang-Projek" über den Hagener Museumsgründer Karl Ernst Osthaus produziert. Das LWL-Medienzentrum für Westfalen und die Stadt Hagen laden alle Interessierten zur Filmpremiere der Dokumentation am Mittwoch (7.12.) um 19 Uhr im Auditorium des Kunstquartiers Hagen (Museumsplatz 1) ein.



"Der Film des Hagener Regisseurs Harald Sontowski gibt einen eindrucksvollen Einblick in Osthaus‘ Familiengeschichte, seine vielseitigen Interessen und seine breite Sammlungstätigkeit", sagt Prof. Dr. Markus Köster, Leiter des LWL-Medienzentrums. "Aber der Film lässt auch die innere Zerrissenheit des Museumsgründers als Mensch seiner Zeit erahnen. Facettenreich weiß Sontowski ihn zu porträtieren und lässt auch einen kritischen Blick auf den Menschen Osthaus zu."



Nicht nur Osthaus als Person steht im Fokus der Dokumentation. Der Film zeigt auch, welchen bis heute sichtbaren Einfluss der Industriellenerbe, Kunstmäzen und Bildungsreformer auf die Stadt Hagen hatte: So machte es sein Engagement möglich, dass 1902 mit dem Folkwang-Museum in Hagen das weltweit erste Museum für zeitgenössische Kunst öffnete. Nach seinem Tod wurde die Sammlung nach Essen verkauft. Seine Sammlungstätigkeit, seine Bauprojekte und kulturellen Aktivitäten gingen als "Hagener Impuls" in die Kunstgeschichte ein. "Der Film porträtiert sowohl einen außergewöhnlichen Menschen, als auch ein wichtiges Stück Hagener Geschichte", so Dr. Birgit Schulte, Stellvertretende Direktorin des Osthaus Museums Hagen.



Die Filmdokumentation des LWL-Medienzentrums entstand in Zusammenarbeit mit der Stadt Hagen. Nicht nur das Osthaus Museum Hagen und andere städtische Einrichtungen waren beteiligt, auch viele Hagener Bürger verfolgten die Dreharbeiten und unterstützten die Filmarbeiten.



Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz und LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale werden mit Grußworten in die Filmpremiere einführen. Nach der Filmvorführung lädt der Karl Ernst Osthaus-Bund zu einem Stehempfang ein. Der Eintritt ist frei.



"Das Folkwang-Projekt.

Der Hagener Museumsgründer Karl Ernst Osthaus"

DVD mit Begleitheft,

70 Min. Film, Farbe, deutsch und englisch

Preis 14,90 Euro, Bezug: LWL-Medienzentrum für Westfalen,

Fürstenbergstr. 14, 48147 Münster, E-Mail: medienzentrum@lwl.org

Fax: 0251 / 591-3982, http://www.westfalen-medien.lwl.org

