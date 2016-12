Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung ist im November leicht gestiegen

Die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung ist im November leicht gestiegen. Das zeigt der jüngste Bericht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Danach waren Ende November 21.472 Menschen mit Behinderung in Westfalen-Lippe ohne Arbeit (13.069 Männer und 8.403 Frauen). Das sind 51 mehr als im Oktober, gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit allerdings um 357 gesunken.

"Leider ist die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen im Gegensatz zur allgemeinen Arbeitslosigkeit in Westfalen-Lippe leicht gestiegen", sagte LWL-Sozialdezernent Matthias Münning. "Der LWL wird deshalb den Zugang schwerbehinderter Menschen zum allgemeinen Arbeitsmarkt noch stärker fördern. Dazu haben wir gerade wieder 13 Millionen Euro für die Integrationsfachdienste zur Verfügung gestellt", so Münning weiter.



Das LWL-Integrationsamt hat die Aufgabe, private und öffentliche Arbeitgeber im Sinne der Inklusion dabei zu unterstützen, Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen zu schaffen und zu erhalten. Neben der technischen Ausstattung behinderungsgerechter Arbeitsplätze bilden die Beratung der betroffenen Menschen und der Arbeitgeber sowie der besondere Kündigungsschutz Schwerpunkte in der Arbeit der LWL-Abteilung.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)

