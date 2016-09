LVR führt Stipendienprogramm "LVR-Klinik-Start" fort

Der Gesundheitsausschuss der 14. Landschaftsversammlung Rheinland hat heute in Köln einstimmig die Fortführung des Stipendienprogramms „LVR-Klinik-Start“ für weitere vier Jahre beschlossen. Unter Vorsitz von Margret Schulz (SPD, Aachen) votierten die politischen Vertreterinnen und Vertreter für die Fortsetzung der Fördermaßnahme ab 1. Januar 2017 bis zunächst 31. Dezember 2021. Es richtet sich an Studierende der Medizin im Rheinland, die sich für Psychiatrie interessieren und bereits ihr Physikum abgeschlossen haben. Der LVR möchte den medizinischen Nachwuchs für den LVR-Klinikverbund gewinnen, zu dem neun Fachkliniken für Psychiatrie gehören. Seit 2012 konnten 82 Stipendiatinnen und Stipendiaten für das Programm „LVR-Klinik-Start“ gewonnen werden.



In der aktuellen Runde können zum 1. November 2016 weitere 12 Studierende in das Programm einsteigen. Das Mentoring für diesen Durchgang übernimmt die LVR-Klinik Bonn.



Die Stipendiatinnen und Stipendiaten lernen beim LVR das vielfältige Arbeitsfeld der Psychiatrie kennen. Zugleich können sie ihre Kenntnisse in Seminaren vertiefen, beispielsweise an der LVR-Akademie für seelische Gesundheit in Solingen. Ein wichtiger Bestandteil des Programms ist auch das Mentoring. Im Anschluss an ihr Studium haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gute Chancen, an einer LVR-Klinik eingestellt zu werden.



Die finanzielle Förderung auf Darlehensbasis in Höhe von 600 Euro monatlich ermöglicht die volle Konzentration auf das Studium im klinischen Abschnitt. Sie endet mit dem Studienabschluss beziehungsweise spätestens nach vier Jahren. Sollten die geförderten Studierenden nach ihrem Abschluss an einer LVR-Klinik arbeiten, übernimmt diese Klinik die Rückzahlung für die Dauer der Beschäftigung.



Ausführliche Informationen gibt es über den Link LVR-Stipendienprogramm oder telefonisch unter 0221 809-6651.

Über Landschaftsverband Rheinland

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 18.000 Beschäftigten für die 9,6 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, zehn Kliniken, 19 Museen und Kultureinrichtungen, drei Heilpädagogischen Netzen, vier Jugendhilfeeinrichtungen und dem Landesjugendamt erfüllt er Aufgaben, die rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in allen Lebensbereichen. "Qualität für Menschen" ist sein Leitgedanke.



Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die StädteRegion Aachen sind die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der Landschaftsversammlung Rheinland gestalten Politikerinnen und Politiker aus den rheinischen Kommunen die Arbeit des Verbandes.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren