EDMOND-Medien für den Unterricht

Unter dem Leitgedanken "Mit Medien besser lernen!" bietet der Landschaftsverband Rheinland (LVR) gemeinsam mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sowie allen nordrhein-westfälischen Kreis- und Stadt-Medienzentren über 9.000 audiovisuelle Bildungsmedien für den schulischen Unterricht an. EDMOND NRW heißt dieses Serviceangebot, das per Mausklick unter http://www.edmond.nrw.de allen Lehrkräften in ganz Nordrhein-Westfalen online zur Verfügung steht, sowohl im Klassenzimmer als auch zur Unterrichtsvorbereitung am heimischen Computer.



„EDMOND NRW bietet Medien für alle Fächer – von der Primarstufe bis zur gymnasialen Oberstufe. Das Angebot orientiert sich an den nordrhein-westfälischen Lehrplänen. Es wird kontinuierlich durch Lizenzeinkäufe der kommunalen Medienzentren und Produktionen öffentlicher Einrichtungen erweitert", erläutert Georg Weber, Referent im LVR-Zentrum für Medien und Bildung. „Das Spektrum reicht von kurzen Erklärvideos über umfangreiche didaktische Unterrichtsmedien und WDR-Schulfernsehsendungen bis zu ausgewählten Spielfilmen, die von ‚Film+Schule NRW‘ als besonders geeignet für Kinder und Jugendliche ausgezeichnet worden sind."



Lehrkräfte erhalten über ihr kommunales Medienzentrum einen personalisierten Zugang. Schülerinnen und Schüler können über ihre Schule jetzt ebenfalls auf EDMOND zugreifen und die Filme sogar auf ihren eigenen Smartphones anschauen.



„EDMOND NRW ist ein ideales Instrument für einen Unterricht. Kompetenzorientierter und schüleraktivierender Unterricht wird gefördert und eröffnet durch die methodische Vielfalt auch Möglichkeiten der individuellen Förderung", so Michael Thessel, Leiter des LVR-Zentrums für Medien und Bildung.



Das Engagement von LVR und LWL für den gemeinsamen Online-Mediendienst spart den kommunalen Schulträgern bares Geld. Denn gemeinsam mit dem LWL übernimmt der LVR nicht nur die Finanzierung der IT-Infrastruktur von „EDMOND NRW“, sondern koordiniert für die kommunalen Medienzentren auch landesweit die Auswahl und den Erwerb von Landeslizenzen und Sammelbestellungen ausgewählter Bildungsmedien. Das führte allein im Jahr 2016 für die kommunalen Haushalte zu Rabattierungen von über 180.000 Euro. „Annähernd zwei Millionen Euro konnten so seit 2006 eingespart und zugleich das Angebot an schulischen Bildungsmedien landesweit standardisiert und qualitativ verbessert werden", betont Thessel.



www.edmond-nrw.de

Landschaftsverband Rheinland

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 18.000 Beschäftigten für die 9,6 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, zehn Kliniken, 19 Museen und Kultureinrichtungen, drei Heilpädagogischen Netzen, vier Jugendhilfeeinrichtungen und dem Landesjugendamt erfüllt er Aufgaben, die rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in allen Lebensbereichen. "Qualität für Menschen" ist sein Leitgedanke.



Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die StädteRegion Aachen sind die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der Landschaftsversammlung Rheinland gestalten Politikerinnen und Politiker aus den rheinischen Kommunen die Arbeit des Verbandes.



