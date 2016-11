Christoph Beyer ist neuer Vorstandsvorsitzender der BIH

Leiter des LVR-Integrationsamtes übernimmt Nachfolge von Ulrich Adloch / Sitz der Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen wechselt zum LVR nach Köln



Im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung in Köln hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) heute Christoph Beyer einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der 47-Jährige tritt damit die Nachfolge von Ulrich Adlhoch an. Der Leiter des LWL-Integrationsamtes bekleidete dieses Amt seit Januar 2013. Beyer ist seit 1998 beim LVR tätig und seit dem 1. April 2016 Fachbereichsleiter des LVR-Integrationsamtes. Mit seiner Wahl zieht die BIH-Geschäftsstelle von Münster an den LVR-Sitz nach Köln-Deutz um.



Mitglieder der BIH sind insgesamt 17 Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, die staatlich oder kommunal organisiert sind. Die Zusammenarbeit dient der Abstimmung einer einheitlichen Rechtsanwendung bei der Durchführung der Aufgaben, der Erstellung von Arbeitsgrundlagen und Empfehlungen sowie der Weiterentwicklung des Behindertenrechts und des Sozialen Entschädigungsrechts. Die BIH ist außerdem Herausgeber der Zeitschrift „ZB Behinderte Menschen im Beruf“. Sie erstellt Kurs-Konzepte für die Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs- und Personalräte sowie für Arbeitgeberbeauftragte und führt Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen durch.



Weitere Informationen unter www.integrationsaemter.de

