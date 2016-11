Landratsamt erlässt weitere Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Geflügelpest

Aufgrund der Häufung von tödlichen Fällen der Geflügelpest (Vogelgrippe) in der Bundesrepublik Deutschland hat das Landratsamt am 24. November 2016 eine weitere Allgemeinverfügung zur Aufstallung von Geflügel in Risikogebieten erlassen. Hierbei werden Maßnahmen auf Grundlage der Geflügelpest-Verordnung und des Tiergesundheits-gesetzes getroffen.



Die Allgemeinverfügung ordnet die Aufstallung zur Haltung von Geflügel in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss, für folgende weitere Gebiete bzw. Orte und Ortsteile des Saale-Orla-Kreises an:



Region um Könitz (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt):





Rockendorf

Gräfendorf

Oelsen

Dobian

Seisla

Kalte Schenke





Für alle Geflügelhaltungen, die in einem der genannten Gebiete liegen, gelten folgende Biosicherheitsmaßnahmen:





Die Eingänge zu den Geflügelhaltungen sind mit geeigneten Einrichtungen zur Schuhdesinfektion zu versehen (Desinfektionswannen oder- matten).

Der Zukauf von Geflügel über Geflügelmärkte, Geflügelbörsen oder mobile Geflügelhändler ist verboten.





Zudem gilt für Geflügelhaltungen mit weniger als 1.000 Stück Geflügel, die in einem der genannten Gebiete gelegen sind, Folgendes:





Beim Betreten der Geflügelhaltungen ist Schutzkleidung anzulegen. Bei Verwendung von Einwegkleidung ist diese nach Gebrauch unverzüglich unschädlich zu beseitigen.

Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel sind die dazu eingesetzten Gerätschaften zu reinigen und zu desinfizieren, und nach jeder Ausstallung sind die freigewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände zu reinigen und zu desinfizieren.

Transportmittel für Geflügel (Fahrzeuge und Behältnisse) sind nach jeder Verwendung zu reinigen und zu desinfizieren.





Des Weiteren werden alle Geflügelhalter im Saale-Orla-Kreis, die ihrer Pflicht zur Meldung des gehaltenen Geflügels bisher noch nicht nachgekommen sind, darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Haltung von Geflügel unverzüglich beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises, Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Oschitzer Str. 4, 07907 Schleiz, Tel- 03663 488-190/ -198 anzeigen müssen.



Geflügelbörsen und -Märkte sowie Veranstaltungen anderer Art, bei denen Geflügel verkauft oder zur Schau gestellt wird, sind in dem oben genannten Gebiet verboten.



Die komplette Allgemeinverfügung inklusive einer ausführlichen Begründung finden alle Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite des Landkreises www.saale-orla-kreis.de > Landratsamt > Kreistag > Kreisrecht > Satzungen und Ordnungen aus dem Kreisrecht. Zusätzlich kann die Allgemeinverfügung in allen betroffenen Gemeinden eingesehen werden.

