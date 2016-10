Zukunft der Erneuerbaren Energien im Kreis im Fokus

Mit dem 8. Taubertäler Klimaschutzforum am Mittwoch, 19. Oktober, im Arkadensaal des Wertheimer Rathauses soll die Reihe dieser erfolgreichen Veranstaltungen fortgesetzt werden. Schwerpunktthema wird die aktuell beschlossene Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) sein. Zugleich werden Akteure der Energiewende einen interessanten Einblick in die Zukunft der Erneuerbaren in der Region geben.



„Nach dem Pariser Klimaabkommen Ende des vergangenen Jahres, das als großer Erfolg in Sachen Klimaschutz gefeiert wurde, ist bei vielen Akteuren, die in Sachen Erneuerbare Energien tätig sind, Ernüchterung eingekehrt: Mit der Novellierung des EEG werden die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Betrieb entsprechender Anlagen deutlich erschwert. Für viele ist dies ein Indiz dafür, dass die Bundesregierung zwar das Klimaabkommen unterstützt, in Sachen Ausbau der Erneuerbaren Energien aber in eine entgegengesetzte Richtung tendiert und somit das Erreichen der gesteckten Ziele deutlich erschwert“, erklärt Frank Künzig, Geschäftsführer der Energieagentur Main-Tauber-Kreis.



Mit dem 8. Klimaschutzforum soll Klarheit in die aktuelle Verunsicherung gebracht werden. Zu diesem Zweck wird zunächst Thorsten Müller, Leiter der Stiftung Umweltenergierecht, grundsätzlich zum neuen EEG und den damit verbundenen Veränderungen und Erschwernissen bei der Nutzung Erneuerbarer Energien referieren.



Im zweiten Teil werden dann Akteure aus der Region zu Wort kommen. Sie werden in den Bereichen, in denen sie in Zusammenhang mit Energiewende und Erneuerbaren Energien tätig sind, die aktuelle Situation bewerten und die künftige Entwicklung aus ihrer Sicht beleuchten. Sie werden aufzeigen, wie sie sich und ihr Unternehmen für die Zukunft aufstellen werden und welche Ziele und Projekte sie zukünftig verfolgen wollen. Als Referenten konnten hier neben Geschäftsführer Thomas Beier von den Stadtwerken Wertheim weitere Experten gewonnen werden, die aus der Region stammen und sich in den jeweiligen Themengebieten Photovoltaik, Wasserkraft, Windkraft und Bürgerbeteiligung bestens auskennen.



Zum Abschluss ist eine Diskussionsrunde mit den Referenten vorgesehen, und bei einem Umtrunk gibt es die Gelegenheit, das Gehörte zu erörtern.



Die Veranstaltung wird auch in diesem Jahr durch die Energieagentur des Main-Tauber-Kreises organisiert. Als Partner konnten die Stadtwerke Wertheim gewonnen werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

