Dank für Engagement und Einsatzbereitschaft

Erster Landesbeamter Dr. Ulrich Derpa hat zum Jahreswechsel im Landratsamt Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim ehrenamtliche Helfer im Katastrophenschutz für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet. Sie sind im Fernmelde- und Führungsdienst tätig, einer Regieeinheit des Main-Tauber-Kreises. Wolfgang Hart wurde für 40-jähriges Engagement ausgezeichnet, Marco Herschlein für 20 Jahre. Beide haben sich vor fünf Jahren gegenüber dem Landratsamt zu einer weiteren Mitarbeit verpflichtet.



Wolfgang Hart hat seine Helfer-Laufbahn am 1. Juni 1976 begonnen und seitdem an fast allen Dienstveranstaltungen teilgenommen. Dementsprechend wurde er von Dr. Derpa als absolut engagierter, zuverlässiger und stets hilfsbereiter Kamerad beschrieben. Durch seine ruhige Art gleiche er die Hektik bei Übungen aus und trage so zum guten Miteinander und zur erfolgreichen Stabsarbeit bei.



Marco Herschlein ist seit 23. März 1996 beim Katastrophenschutz engagiert und bereits seit neun Jahren als Leiter des Fernmelde- und Führungsdienstes in verantwortlicher Position. Dabei koordiniert er nicht nur die fachliche Arbeit, sondern setzt sich auch für die Kameradschaft ein.



Dr. Ulrich Derpa blickte neben den Ehrungen auch auf die Arbeit des Fernmelde- und Führungsdienstes im vergangenen Jahr zurück. Unter anderem nahm die Einheit am Inhouse-Seminar für die Mitarbeiter des Landratsamtes teil, die im Katastrophenschutz mitwirken. In einer „guten Mischung“ aus Theorie- und Praxisteilen seien dabei wichtige Grundlagen wiederholt worden. Ebenso waren die Mitglieder des Fernmelde- und Führungsdienstes in einer Informationsveranstaltung vertreten, in der sich die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die ökumenische Notfallseelsorge mit ihren Beiträgen für den Katastrophenschutz vorstellten. Zu den weiteren Höhepunkten in der Arbeit des Fernmelde- und Führungsdienstes gehörte ein Biwak am Marstadter See mit 14 Teilnehmern.



Dr. Derpa erinnerte daran, dass das neue Konzept des Bundes zur zivilen Verteidigung im vergangenen Jahr zeitweise für einigen Pressewirbel gesorgt hatte. Dies lag daran, dass darin besonderer Wert auf den Selbstschutz der Bevölkerung gelegt wird. Die Menschen in Deutschland sollen unter anderem Lebensmittelvorräte für Notfälle anlegen. „Diese Hinweise gibt es jedoch schon sehr lange. Es ist gut, dass das Thema wieder in Erinnerung gerufen wurde“, sagte Dr. Derpa. Empfehlenswert sei auch, sich die Katastrophenschutz-Warn-Apps Nina oder Katwarn auf dem privaten Smartphone zu installieren. Mit der Warn-App Nina des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die auch das Innenministerium in Baden-Württemberg verwendet, kann jeder Bürger in Notfällen schnellstmöglich amtliche Warnhinweise erhalten.



An weitere wichtige Punkte in der Arbeit des Fernmelde- und Führungsdienstes im vergangenen Jahr erinnerte Helga Koch, Sachbearbeiterin für den Katastrophenschutz im Landratsamt. Bei einer gut besuchten Informationsveranstaltung im März hatte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Niederstetten, Oliver Käss, die Möglichkeiten des Digitalfunks vorgestellt. Mitte Juni wurde mit 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Leitstelle in Bad Mergentheim besichtigt, und im August wirkte der Fernmelde- und Führungsdienst organisatorisch am „Autofreien Sonntag“ im „Lieblichen Taubertal“ mit. Auch eine große Aufräum-Aktion in den Räumen des Fernmelde- und Führungsdienstes gehörte zum Jahresprogramm.



Der Fernmelde- und Führungsdienst unterstützt den Verwaltungsstab des Landratsamtes im Fall von Katastrophen und Großschadensereignissen. Die Aussetzung der Wehrpflicht hat dazu geführt, dass auch keine Ersatzdienstleistenden mehr als Nachwuchs für den Fernmelde- und Führungsdienst zur Verfügung stehen. Deshalb wurden inzwischen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung mit entsprechenden Arbeiten betraut. Die Regieeinheit soll jedoch erhalten bleiben, so lange Ehrenamtliche mitwirken. Sie besteht heute aus zehn Mitarbeitern des Landratsamtes, acht aktiven Ehrenamtlichen und elf passiven, also ehemaligen, ehrenamtlichen Mitgliedern.



Zu den wichtigen Aufgaben im Falle einer Katastrophe oder eines Großschadensereignisses gehören der Betrieb der Fernmeldezentrale für den Verwaltungsstab, die Aufnahme und Weiterleitung von Meldungen, die Unterstützung des Führungsstabes im Fernmeldewesen sowie der Nachweis von ein- und ausgehenden Meldungen. Für diese Aufgaben werden Telefon, Fax und Funk eingesetzt. Ungeheuer wichtig ist der Fernmelde- und Führungsdienst besonders auch bei einem möglichen Ausfall der öffentlichen Stromversorgung oder der EDV. Damit muss bei vielen Katastrophenszenarien, zum Beispiel im Fall schwerster Unwetter, jederzeit gerechnet werden.



Erster Landesbeamter Dr. Ulrich Derpa dankte den Mitgliedern des Fernmelde- und Führungsdienstes, insbesondere den Geehrten und dem Leiter Marco Herschlein, für ihr Engagement und ihre stetige Einsatzbereitschaft. Auch den hauptamtlichen Mitarbeitern aus dem Landratsamt galt sein Dank. Zudem dankte er den ebenfalls anwesenden Partnerinnen der Katastrophenschützer für ihre Unterstützung und ihr Verständnis.

