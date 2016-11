Landratsamt am 7. Dezember nachmittags geschlossen

Die Dienststellen des Landratsamtes Donau-Ries in Donauwörth und Nördlingen (einschließlich Bürgerservice, Nürnberger Straße 17) sind am Mittwoch, den 07. Dezember wegen einer Personalversammlung ab 12.30 Uhr geschlossen und auch telefonisch nicht erreichbar. Davon betroffen ist auch das Jobcenter SGB II in der Zirgesheimer

