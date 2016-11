BAföG/Aufstiegs-BAföG-Beratung

Das Amt für Ausbildungsförderung des Landratsamtes Donau-Ries bietet wieder eine Beratung zum BAföG und Aufstiegs-BAföG an. Der Sprechtag findet am Dienstag, 15. November von 13:00 Uhr bis 15.30 Uhr im Bürgerservice des Landratsamtes in Nördlingen, Nürnberger Straße 17 (Erdgeschoss) statt. Um Terminvereinbarung unter Tel. 09081/2944-0 wird gebeten. Es werden auch Anträge entgegengenommen.



Der BAföG-Antrag bzw. der Antrag auf Aufstiegs-BAföG kann auch online ausgefüllt werden. Eine integrierte Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung unterstützt dabei, einen vollständigen Antrag mit allen erforderlichen Unterlagen zu erstellen.



Wichtig:



Fragen zum Studium an Fachhochschulen und Universitäten beantwortet das Studentenwerk am jeweiligen Studienort.



Für Fragen zum BAfög und Aufstiegs-BaföG stehen die Mitarbeiter des Amtes für Ausbildungsförderung regelmäßig in Donauwörth während der üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Landratsamtes Donau-Ries www.donau-ries.de.

