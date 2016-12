Nach Fall von Geflügelpest in Damme reicht Beobachtungsgebiet bis in den Landkreis Osnabrück

Geflügelpest in Damme: Wegen eines bekanntgewordenen Falles der hochansteckenden Vogelgrippe H5N8 in einem Geflügelbestand im Landkreis Vechta wurden nach den gesetzlichen Vorschriften ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet eingerichtet, die auch bis in den Landkreis Osnabrück hinein reichen. Betroffen sind Flächen in den Gemeinden Bohmte und Ostercappeln. In diesen Gebieten müssen Geflügelhalter Schutzmaßnahmen einhalten. Ein Sperrbezirk wird nach Bekanntwerden von Geflügelpest in einem Umkreis von drei Kilometern rund um den betroffenen Betrieb eingerichtet, das Beobachtungsgebiet erstreckt sich in einem Radius von zehn Kilometern. Die Allgemeinverfügung mit den Schutzmaßnahmen und die amtliche Bekanntmachung stehen auf im Internet auf der Homepage des Landkreises Osnabrück unter www.landkreis-osnabrueck.de/bekanntmachungen.

