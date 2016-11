Initiative "Ärzte für Sachsen - on Tour" machte am 12.11.2016 Halt im Krankenhaus Mittweida

Im Rahmen der Initiative "Ärzte für Sachsen - On Tour" der Sächsischen Landesärztekammer besuchten am 12.11.2016 acht Medizinstudenten der Universitäten Dresden und Leipzig das Krankenhaus Mittweida, um sich vor Ort über die Möglichkeiten eines Praktischen Jahres bzw. über spätere Jobperspektiven zu informieren. PD Dr. Wolfgang Heinke, PJ-Beauftragter und Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, sowie Dr. Manfred Dörne, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Inneren Medizin, stellten das Krankenaus vor und führten die Studenten in einem Hausrundgang unter anderem über die Notfallambulanz, den Aufwachraum oder die Funktionsabteilung.



Die LMK unterstützte damit aktiv die Initiative der Ärztekammer, die Medizinstudenten frühzeitig auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten außerhalb der universitären Zentren aufmerksam machen und somit dem Ärztemangel in ländlichen Regionen entgegenwirken will.



Als akademisches Lehrkrankenhaus der Technischen Universität Dresden bietet die LMK Medizinstudenten die Möglichkeit, ihr Praktisches Jahr in den Bereichen Innere Medizin, Chirurgie sowie Anästhesiologie und Intensivmedizin zu absolvieren. Zahlreiche Weiterbildungsermächtigungen in unterschiedlichen Fachbereichen bieten zudem hervorragende Einsatzmöglichkeiten für Assistenzärzte.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren