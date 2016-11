Zehn tote Hühner illegal im Wald entsorgt

Zehn tote Hühner wurden am vergangenen Samstag in Grünberg-Weickartshain während einer Jagd in einem Blätterhaufen am Waldrand gefunden. Wegen der aktuellen Situation rund um die Geflügelpest war nicht auszuschließen, dass ein Tierhalter entsprechend verendete Hühner auf diese Weise entsorgen wollte. Die Kadaver wurden deshalb zum Landesbetrieb Hessisches Landeslabor gebracht und noch am Sonntag auf Geflügelpest untersucht. Glücklicherweise gab es kein positives Ergebnis.



„Nach den rechtlichen Bestimmungen, darf totes Vieh ausschließlich über eine Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgt werden“, weist Dirk Oßwald als Dezernent für Veterinärwesen und Verbraucherschutz hin. Dazu zählt auch Geflügel wie Hühner, Puten, Enten, Gänse oder Wachteln. Alle anderen Entsorgungswege sind nicht erlaubt, etwa über Restmüll- oder Biotonnen, Verfüttern, Vergraben oder anderweitig im Wald. „Dies gilt auch für Hobbyhaltungen“, ergänzt der hauptamtliche Kreisbeigeordnete. Wer dabei erwischt wird, dem drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro.



Werden tote Tiere beim Verdacht auf das Vorliegen einer anzeigepflichtigen Tierseuche wie z.B. Geflügelpest auf diese illegale Weise entsorgt, so kann das genauso wie das Töten ohne vernünftigen Grund sogar einen Straftatbestand darstellen.



„Ausnahmen von der Beseitigungspflicht in einer Tierkörperbeseitigungsanlage gibt es nur für Haustiere wie z.B. Hunde und Katzen“, erläutert Dr. Stefanie Graff, stellvertretende Fachdienstleiterin für Veterinärwesen und Verbraucherschutz. Diese können auch auf von den Veterinärbehörden genehmigten Tierfriedhöfen beerdigt oder in genehmigten Tierkrematorien verbrannt werden. Auch dürfen sie auf einem dem Tierhalter gehörenden Gelände mit einer mindestens 50 Zentimeter starken Erdschicht begraben werden. Dies ist allerdings nur außerhalb von Wasserschutzgebieten und nicht in unmittelbarer Nähe öffentlicher Wege und Plätze erlaubt.



Die für den Landkreis Gießen zuständige Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung mbH (GFT) in Rivenich ist über die E-Mail tierannahme-rivenich@secanim.de und über die Rufnummer 06508 91986-0 zu erreichen. Für Neukunden ist die telefonische Anmeldung zur kostenpflichtigen Abholung von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr möglich. Bei Fragen zur Beseitigung von toten Tieren gibt der Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz vom Landkreis Gießen Auskunft (Telefon 0641 9390-6200 oder per E-Mail an poststelle.avv@lkgi.de).

