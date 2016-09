LWV-Website nach Relaunch jetzt online

Nach einem umfassenden Relaunch ist die Website des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) Hessen jetzt online gegangen. Wer die Webadresse www.lwv-hessen.de im Internet aufruft, erhält eine völlig neu gestaltete Startseite mit vielen Fotos und einer überarbeiteten Navigation. Links führen zu allen wichtigen Themen rund um den LWV. Auch die Unterseiten sind klar gegliedert und setzen den Akzent auf die wesentlichen Informationen und die regionalen Ansprechpartner für ganz Hessen.



Ziel des Relaunchs ist es, das Internetangebot insgesamt benutzerfreundlicher zu gestalten. „Ein barrierefreies Internet ist uns im Hinblick auf unsere Zielgruppe der behinderten Menschen ein besonderes Anliegen", erklärt LWV-Landesdirektor Uwe Brückmann. Aus diesem Grund finden Website-Besucher auch ein Video in Gebärdensprache und Texte in Leichter Sprache.



Angesichts der breiten Themenpalette des LWV, der hessenweit soziale Leistungen für behinderte, psychisch kranke sowie sozial benachteiligte Menschen finanziert, spielten beim Relaunch die Nutzerfreundlichkeit und der Servicegedanke eine große Rolle. Über ein neues Service-Modul auf der Startseite können Antragsformulare für alle Leistungen des LWV auf einen Klick heruntergeladen werden. Ergänzt wird der Service für den Nutzer um ein umfangreiches Angebot an Informationsbroschüren zum Bestellen oder Herunterladen. Alle Flyer und Broschüren stehen in barrierefreier Version bereit.



Unter den fünf Hauptmenüpunkten finden Internetbesucher Informationen über Leistungen zur sozialen Teilhabe und Unterstützungsleistungen für behinderte Menschen im Beruf über das LWV Hessen Integrationsamt. Ein Menüpunkt stellt den LWV als Träger von Frühförderangeboten und Förderschulen für Kinder und Jugendliche vor, die hör- oder sehbehindert sind oder in ihrer geistigen, körperlichen oder emotionalen Entwicklung Unterstützung benötigen. Ein weiterer Hauptmenüpunkt behandelt die Geschichte des LWV, seine Gedenkstättenarbeit mit der Aufarbeitung der NS-Euthanasieverbrechen und das LWV-Archiv. Außerdem stellt sich der LWV als Kommunalverband mit seinen politischen Gremien und Abgeordneten aus allen hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten vor.



Eine wichtige Anforderung an die neue Website war auch, die Nutzung auf mobilen Endgeräten zu optimieren. Die Inhalte können in angepasster Form per sogenanntem „responsive Webdesign" von Smartphones und Tablets aus angesehen und heruntergeladen werden. Alle Funktionalitäten stehen den Nutzern so auch unterwegs zur Verfügung.



Hintergrund



Der Landeswohlfahrtsverband Hessen ist ein Zusammenschluss der Landkreise und kreisfreien Städte, dem soziale Aufgaben übertragen wurden.



• Er unterstützt behinderte, psychisch kranke und sozial benachteiligte Menschen in ihrem Alltag und im Beruf.



• Er betreut Kriegsbeschädigte, deren Angehörige und Hinterbliebene.



• Er ist Träger von Förderschulen und Frühberatungsstellen.



• Er ist Alleingesellschafter der Vitos GmbH, die einen wesentlichen Teil der psychiatrischen Versorgung in Hessen sicherstellt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren