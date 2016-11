"Die Vereine sind in der Verantwortung"

Der demografische Wandel führt dazu, dass in zahlreichen Sportarten die Nachfrage durch Kinder und Jugendliche sinkt. Das Forum "Demografische Entwicklungen und Sportnachfrage", zu dem der Landessportbund in Kooperation mit dem Städtetag, dem Gemeinde- und Städtebund und dem Landkreistag Rheinland-Pfalz sowie dem Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) ins Haus des Sportbundes Pfalz nach Kaiserslautern geladen hatte, zeigte auf, wie Sportvereine und -verbände diesen Entwicklungen angemessen begegnen können.



"Der Begriff ´Bevölkerungspyramide´ passt eigentlich gar nicht mehr so recht", machte Prof. Dr. Eike Emrich, Vorsitzender des LSB-Kuratoriums Sportwissenschaft und Moderator der Veranstaltung, deutlich und prognostizierte bis zum Jahr 2060 einen Bevölkerungsrückgang von 20 Prozent. Der Sportökonom und Sportsoziologe von der Universität des Saarlandes skizzierte vor knapp 50 Zuhörern die demografischen Entwicklungen im Fußball. Laut Emrich zeigen die Sportverbände Überalterungstendenzen. "Obwohl wir einen deutlich zurückgehenden Anteil an Kindern und Jugendlichen in der Bevölkerung haben, ist es dem Fußball gelungen, mehr davon zu rekrutieren - ein typischer Kannibalisierungseffekt, weil das ja nur zu Lasten anderer Sportarten gehen kann." Dem Fußball gelinge es sehr viel besser, junge Menschen für sich zu gewinnen. Manche Fußballvereine wüssten nicht, wohin mit den Talenten - während viele andere Sportarten litten. "Offensichtlich werden demografische Effekte von der Entwicklung der Nachfrage nach Fußball kompensiert, teilweise sogar überkompensiert." Weil der Fußball "überaus attraktiv" sei. Er verfüge hohe mediale Präsenz (die ihm einen Wettbewerbsvorteil verschafft), eine einfache Spielstruktur, eine hohe Attraktivität für Zuwanderer. Außerdem finden sich hier alle Schichten, der Fußball sei beliebtes Thema geselliger Kommunikation und biete bessere Karrierechancen. "Aber auch der Fußball wird sich überlegen müssen, wie er flexible Spielsysteme etabliert, Spielgemeinschaften zustande bringt und vieles andere mehr, um den Rückgang an Kindern und Jugendlichen, der regional unterschiedlich ausfällt, zu kompensieren."



Während Stefan Henn vom Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) der Europäischen Akademie des Rheinland-Pfälzischen Sports über aktuelle Projekte und Erfahrungen aus der Praxis informierte, stellte Prof. Dr. Ronald Wadsack von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Salzgitter die Frage in den Raum, ob Sportvereine die Dinosaurier der Zukunft sind. "Die Vereine vor allen Dingen sind in der Verantwortung, Sport vor Ort zu gestalten", betonte Wadsack. "Das muss den Verantwortlichen klar sein - sie sollen den Blick in die Zukunft richten - nach Möglichkeit über einen Saisonturnus hinaus." Die Vorständler müssten viel mehr überlegen, wo der eigene Verein in fünf oder zehn Jahren stehen soll. Um wirklich fit für die Zukunft zu sein, gelte es, die Entwicklung der Vereinsumwelt aufmerksam im Blick zu behalten. Stichworte: Ressourcen-Sicherung und Ressourcen-Entwicklung. Bei der bewussten Erarbeitung von Angeboten, die zum Verein passen ("Strategische Entwicklung"), gelte es, Kreativität an den Tag zu legen. Von zentraler Bedeutung für den Vorstand sei dessen Entscheidungs- und Umsetzungskompetenz. Nicht zuletzt gelte es, lernfähig zu sein, alte Fehler nicht zu wiederholen und sich modernen Kommunikationskanälen nicht zu verschließen.



Prof. Dr. Lutz Thieme, Mitglied des LSB-Kuratoriums Sportwissenschaft und Dozent am RheinAhrCampus in Remagen, ging der Frage nach, ob Sport mit Älteren eine Chance für die Vereinsentwicklung darstellen kann und präsentierte dazu die Ergebnisse einer qualitativen Analyse von Pilotprojekten in Nordrhein-Westfalen. Zentrale Frage: Welche Faktoren bestimmen die Entwicklung des Sports für Ältere in den Vereinen? "Es kommt auf die Ressourcen an, auf die Vorerfahrungen und das Interesse der handelnden Personen z. Bsp. an Mitgliedergewinnung", so Thieme. Verbänden riet er, bei ihren Mitgliedern Interesse für Veranstaltungen, Weiterbildung und Vereinsberatung zu wecken sowie degressiv Ressourcen bereit zu stellen und "lokale Innovatoren" mit ins Boot zu holen - etwa aus Wohlfahrtsverbänden.

