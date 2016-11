Stifterpreis verliehen: Ministerpräsident Albig würdigt Wert der Stiftungen für das Gemeinwohl

Ministerpräsident Torsten Albig hat den Wert der Stiftungen für das Gemeinwohl und das gesellschaftliche Miteinander gewürdigt. "Das Stiften ist ein wichtiger Teil unseres Gemeinwesens", sagte der Regierungschef heute (5. November) zur Verleihung des Stifterpreises in Neumünster. Er wurde zum fünften Mal von der Stiftung Schleswig-Holsteiner Stiftungstag unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten verliehen.



Derzeit gibt es in Schleswig-Holstein rund 750 Stiftungen bürgerlichen Rechts. "Trotz niedrigster Leitzinsen haben sich die Anträge, eine Stiftung zu gründen, in Schleswig-Holstein in den vergangenen drei Jahren nicht verringert. Auch Menschen mit kleineren Vermögen gründen heute Stiftungen", sagte Albig. Der Stifterpreis wolle diese positive Entwicklung weiter fördern und diejenigen unterstützen, die sich in Stiftungen einbringen. "Egal, ob sie heute einen Preis bekommen oder nicht: in der Stiftungsarbeit gibt es nur Gewinner. Jede und jeder, der oder die sich bürgerschaftlich engagiert, gewinnt im Leben", so der Ministerpräsident. Der Hauptgewinn gehe in jedem Fall an die Gesellschaft: "Ohne bürgerschaftliches Engagement, sei es finanziell oder über das Ehrenamt, zerfällt unsere Gesellschaft in ihre Einzelteile. Daher danke ich Ihnen allen sehr für Ihr großes Engagement", sagte Albig.



Der Stifterpreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Für den ersten Platz sind 5.000 Euro, den zweiten Platz 3.000 Euro und den dritten Platz 2.000 Euro vorgesehen. Die Preisträger müssen das Preisgeld für ihre satzungsgemäßen Zwecke verwenden.

