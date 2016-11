Neubau eines Ausstellungs- und Eingangsgebäudes im Freilichtmuseum Molfsee

Mit zehn Millionen Euro aus Mitteln des IMPULS-Programms sowie aus Kulturmitteln unterstützt das Land die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf bei der Errichtung eines neuen Ausstellungs- und Eingangsgebäudes in Molfsee. Ministerpräsident Torsten Albig hat heute (1. Dezember) den entsprechenden Zuwendungsbescheid an den Vorstand der Stiftung, Professor Claus von Carnap-Bornheim und Guido Wendt, sowie dem Direktor des Freilichtmuseums Molfsee, Doktor Wolfgang Rüther, übergeben. „Mit dem Neubau wird das Freilichtmuseum zu einem Ganzjahres-Museum. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer tragfähigen Museumsstruktur", sagte Albig in Molfsee.



In dem Neubau sollen die Sammlungen des seit 2014 geschlossenen Volkskundemuseums Hesterberg und die volkskundlichen Sammlungen des Freilichtmuseums Molfsee in einer Dauerausstellung zusammengeführt werden. „Der Neubau wird die 2013 vollzogene Fusion der beiden Museen mit Leben erfüllen", sagte der Regierungschef.



Der Spatenstich für das neue Gebäude ist für Anfang April 2017 geplant. Im Sommer 2019 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, die Ausstellung wird im Anschluss daran fertiggestellt. „Der Neubau ist das Bindeglied vom vor- und frühindustriellen ländlichen Leben hin zur Moderne und der Kultur des Alltags in Schleswig-Holstein", sagte der Ministerpräsident.

