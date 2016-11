Ministerpräsident Torsten Albig eröffnet Podiumsdiskussion "Analoge Regeln für eine digitale Gesellschaft" in der Landesvertretung Berlin

Für Ministerpräsident Torsten Albig ist eine breite öffentliche Debatte über die negativen Entwicklungen im Internet notwendig. „Die Freiheit wird auch dazu genutzt, Wut und Hass in die Gesellschaft zu tragen. Wir müssen dringend über staatliche Verantwortung und über gemeinsame Spielregeln in der digitalen Welt diskutieren", sagte der Regierungschef heute (24. November) bei der Veranstaltung „Analoge Regeln für eine digitale Gesellschaft" in der schleswig-holsteinischen Landesvertretung in Berlin.



Die große Meinungsmacht von Suchmaschinen wie Google, Falschmeldungen oder die Meinungsmanipulation durch Social Bots im US-Wahlkampf zeigten, dass es Regelungsbedarf gäbe. Man müsse darüber diskutieren, welche Handlungsmöglichkeiten der Staat habe, ob es gesetzlicher Regelungen bedürfe oder ob es sinnvoll sei, auf Anreize und Selbstregulierung zu setzen, auch auf Länderebene. „Am Ende braucht es wohl eine Digital- oder Media-Governance, die verschiedene Instrumente miteinander kombiniert. Die nach anderen Regulierungsansätzen sucht und sich genauso konvergent entwickelt wie die digitale Technik", so Albig.



Im Rahmen der Veranstaltung „Analoge Regeln für eine digitale Gesellschaft" hatte die Landesvertretung Markus Beckedahl (Netzaktivist, Gründer und Chefredakteur von netzpolitik.org), Dr. Alexandra Borchardt (Chefin vom Dienst Süddeutsche Zeitung), Christian Möller (Dozent an der Fachhochschule Kiel), Prof. Dr. Wolfgang Schulz (Hans-Bredow-Institut für Medienforschung) und Jan Kottmann von Google zu einer Podiumsdiskussion mit dem Chef der Staatskanzlei Thomas Losse-Müller eingeladen. Zuvor hatten Fachleute am Nachmittag in Workshops die Regulierung der digitalen Welt erörtert.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren