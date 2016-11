Jugendmeisterehrung: Sportminister Stefan Studt sieht das Land bei der Förderung junger Leistungssportler gut aufgestellt

Sportminister Stefan Studt sieht Schleswig-Holstein bei der Förderung junger Leistungssportler insgesamt gut aufgestellt. "Wir versuchen vor allem, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass der Spitzensport bei uns möglich ist", sagte Studt auf einer Veranstaltung der Sportjugend Schleswig-Holstein anlässlich der Jugendmeisterehrung am Mittwoch (23. November) in Kiel. Im Haus des Sports wurden 106 junge Sportlerinnen und Sportler für ihre Erfolge bei Deutschen Jugendmeisterschaften, Jugendeuropa- und Jugendweltmeisterschaften geehrt.



"Wir haben mit den beiden Partnerschulen des Leistungssports in Ratzeburg und Kiel-Friedrichsort zwei wichtige Säulen der dualen Karriere geschaffen", so der Sportminister. Mit der Profilquote an den Universitäten und Fachhochschulen sei es möglich, das Studium so zu erleichtern, dass man neben seinen Pflichten auch den Sport weiter ausüben könne. Zudem stehe die Landesverwaltung Leistungssportlern für eine Ausbildung offen, sagte Stefan Studt. Man gehe auf die zeitlichen Bedürfnisse ein, berücksichtige auch längere Abwesenheiten für das Training. Trotzdem könne jeder einen Abschluss machen, der ihm eine Karriere nach dem Sport ermögliche. "Und nicht zuletzt helfen wir auch ganz konkret und steuern in jedem Olympiazyklus 20.000 Euro für das Team Schleswig-Holstein bei."



Für die Sportförderung stehen auf Landesebene zurzeit acht Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Davon fließen 90 Prozent (7,2 Millionen Euro) an den Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. (LSV), acht Prozent (640.000 Euro) an das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten zur Förderung des außerschulischen Sports und zwei Prozent (160.000 Euro) an das Ministerium für Schule und Berufsbildung für die Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports. Daneben wurden für die ehemalige Bewerbungsphase um Olympische und Paralympische Segelwettbewerbe im Jahr 2024 zwei Millionen Euro für die Jahre 2016 und 2017 bereitgestellt. "Um den weltbekannten Segelstandort Kiel-Schilksee auch nach der gescheiterten Olympiabewerbung zukunftsfähig zu machen, wurden und werden die Mittel für die dringend notwendige Sanierung der Infrastruktur verwendet", sagte der Minister. Durch den Umzug wesentlicher Verwaltungsteile des Deutschen Segler-Verbandes nach Kiel-Schilksee hat der Standort eine weitere deutliche Aufwertung erhalten und benötigt daher weiterhin Aufmerksamkeit von Seiten des Bundes, des Landes und der Trägerkommune.



"Wir investieren trotz der primären Zuständigkeit des Bundes in den Spitzensport und erhalten die Leistungsfähigkeit unserer Athletinnen und Athleten für die nationale und internationale Karriere", so der Sportminister. 2015 flossen daher in den Olympiastützpunkt und die Bundesstützpunkte Segeln und Rudern rund 161.000 Euro.

