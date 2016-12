Am Mittwoch den 07.12.2016 stellte der Landesfrauenrat Niedersachsen e. V. im Rahmen der Kuratoriumssitzung der Initiative frauenORTE Niedersachsen in Hannover den Faltplan „Auf den Spuren bedeutender Frauen" der Öffentlichkeit vor. Der Faltplan hat eine Auflagenhöhe von 22.500 Exemplaren und ist in der Geschäftsstelle des LFRN und bei den KooperationspartnerInnen vor Ort erhältlich. Finanziert wurde das Vorhaben mit Mitteln des Nds. Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, der ProjektpartnerInnen sowie einer Spende des Vereins „Deutscher Verband Frau und Kultur".



„Für alle, die sich für niedersächsische Frauengeschichte interessieren, gehört dieser Faltplan unbedingt ins Reisegepäck. Denn Niedersachsen hat viel zu bieten, auch eine reiche Frauengeschichte", so Ursula Thümler, Vorsitzende des Kuratoriums frauenORTE Niedersachsen (Foto: vorne rechts).



Der Faltplan bietet einen Überblick über die frauenORTE Stadtführungen und ist eine gute Orientierungshilfe für Tages- oder Wochenendausflüge. In 30 Städten und Gemeinden des Landes erfahren kulturtouristisch Interessierte viel Interessantes über die Leistungen historischer Frauenpersönlichkeiten und bekommen Empfehlungen für weitere Aktivitäten.



Weitere Informationen unter www.frauenorte-niedersachsen.de

