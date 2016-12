HessenForst geht neue Wege: Erstmalig Industrie- und Brennholz-Versteigerung

Ende Januar führt der Landesbetrieb HessenForst die erste Versteigerung für Industrie- und Brennholz durch. Gewerbliche und private Kunden können für rund 65.000 Festmeter Gebote abgeben. Offeriert werden Verkaufseinheiten verschiedener Baumarten: Die kleinsten umfassen 8 Festmeter, die größten 2.000.



Anders als bei den klassischen Wertholzsubmissionen lagert das angebotene Holz nicht auf zentralen Plätzen. Das Holz stammt aus allen hessischen Forstämtern und wird auch dort bereitgestellt. Zum Erwerb stehen abgelagertes, frisch geerntetes und noch stehendes Holz. Die Verkaufseinheiten (Lose) variieren in Größe und Holzartenzusammensetzung. Folgende Mischungen werden angeboten: Eiche und Hartlaubholz, Buche, Buche und Hartlaubholz, Weichlaubholz, Fichte, vorwiegend Fichte (60 %) und sonstiges Nadelholz.



HessenForst spricht mit der Versteigerung (Submission) sowohl gewerbliche, als auch private Kunden an. Das detaillierte Losverzeichnis finden Interessierte hier: www.hessen-forst.de/submission



Einsendeschluss für die Gebotsabgabe ist der 20.01.2017, 10 Uhr. Gebotseinsendungen an:



Landesbetrieb HessenForst

Bertha-von-Suttner Str. 3

34131 Kassel



Bitte den Briefumschlag mit folgender Aufschrift versehen: Gebote für die Industrie- und Brennholz-Submission am 20.01.2017 in Kassel









