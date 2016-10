Lernen und Freizeit in den Herbstferien: Jugendliche aus ganz Nordrhein-Westfalen starten in die "LernFerien NRW"

Ab heute fahren Schülerinnen und Schüler in die „LernFerien NRW“ – ein kostenloses und freiwilliges Angebot für Schülerinnen und Schüler in den Herbstferien. An fünf bzw. sechs Tagen können in insgesamt 20 Camps jeweils 20 bis 25 Jugendliche durch geschultes Personal betreut werden. An den außerschulischen Lernorten in ganz Nordrhein-Westfalen werden die Herbstferien für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem besonderen Erlebnis aus Lernen und Ferien.



Besondere Gäste erwarten am kommenden Mittwoch (12.10.) die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der LernFerien NRW in Ratingen: Schulministerin Sylvia Löhrmann besucht das Camp gemeinsam mit dem LGH-Vorsitzenden Hans-Joachim Hering sowie Vertreterinnen und Vertretern des Kolping-Bildungswerks im Diözesanverband Köln (durchführender Träger in Ratingen), um einen Einblick in die LernFerien NRW vor Ort zu gewinnen. „Ich freue mich auf den Besuch des LernFerien NRW Camps in Ratingen, weil dieses Programm einen besonderen Charakter hat“, betont Ministerin Löhrmann zum Start der Ferien und erklärt: „Das Herzstück der LernFerien NRW ist die außergewöhnliche Lernatmosphäre, abseits des Schulalltags und mit viel Freiraum. In Gruppen mit Gleichaltrigen aus ganz NRW macht Lernen Spaß, ohne dass der Ferienaspekt zu kurz kommt. Die Schülerinnen und Schüler entdecken ihre Potenziale und Stärken – so werden Motivation und Selbstbewusstsein durch Erfolgserlebnisse und neue Lernerfahrungen gestärkt.“



Aktuell werden die Lern­Ferien NRW mit zwei Schwerpunkten angeboten:



Die „LernFerien NRW – Lernen lernen“ wenden sich an versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe. In den sechstägigen Veranstaltungen arbeiten die Jugendlichen an ihren Grundfertigkeiten in Deutsch, Mathematik und Englisch, ihrer Lernmotivation und ihren sozialen Kompetenzen. Erfolgserleben sowie neue Lernzugänge und -methoden wecken und stärken die Lernmotivation und Anstrengungsbereitschaft für neue persönliche Zielsetzungen, um das Schuljahr erfolgreich abzuschließen.



In den Herbstferien wird erstmals auch ein Camp für Neuntklässler angeboten.



Die „LernFerien NRW – Begabungen fördern“ richten sich an leistungsstarke Jugendliche aus der Oberstufe von Gesamtschulen und Gymnasien. Das Angebot bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich mit aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen auseinanderzu­setzen. Ziel ist es, Persönlichkeit, Motivation und Verantwortungsbewusstsein zu stärken. Die Veranstaltungen in Bielefeld, Hückeswagen, Jülich und Mülheim an der Ruhr stehen unter dem Leit­thema „Begabungen und Verantwortung“. Ein Pilotcamp in Mönchengladbach richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen.



Das Projekt LernFerien NRW läuft bereits im neunten Jahr und wird von der Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH) umgesetzt.



„In den LernFerien NRW widmen sich die Schülerinnen und Schüler interessanten Lerninhalten und ganz nebenbei werden wichtige Schlüsselkompetenzen gestärkt. Besonders freut uns, dass wir im Herbst zwei Pilotcamps anbieten können und somit noch mehr Jugendliche die Chance erhalten, dieses kostenfreie Angebot wahrzunehmen“ erklärt Reiner Nolten, Geschäftsführer der LGH.



Die LernFerien NRW sind ein für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenloses Angebot des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen. Finanziert werden die Camps durch das Schulministerium. Ein Angebot des Schwerpunktes „Begabungen fördern“ wird durch die katholische Akademie „Die Wolfsburg“ in Mülheim finanziell gefördert.



Termine und Standorte der „LernFerien Nordrhein-Westfalen“ Herbstferien 2016:



„LernFerien Nordrhein-Westfalen – Lernen lernen“



KW 41: 10.10. - 15.10.2016



Möhnesee Jugendherberge Möhnesee



Büren Jugendburg Wewelsburg



Ratingen Jugendherberge Ratingen



Mönchengladbach Jugendherberge Mönchengladbach-Hardter Wald



Radevormwald Jugendherberge Radevormwald



Nettersheim Jugendgästehaus Nettersheim



Reken Jugendherberge Reken



Bielefeld (Pilotcamp - 9. Klasse) Jugendbildungsstätte Haus Neuland



KW 42: 17.10. - 22.10.2016



Möhnesee Jugendherberge Möhnesee



Horn-Bad Meinberg Jugendherberge Horn-Bad Meinberg



Ratingen Jugendherberge Ratingen



Mönchengladbach Jugendherberge Mönchengladbach-Hardter Wald



Rurberg Jugendherberge Simmerath-Rurberg



Radevormwald Jugendbildungsstätte der Evangelischen Gesellschaft



Haltern am See Jugendherberge Haltern am See



„LernFerien Nordrhein-Westfalen – Begabungen fördern“



KW 41: 10.10. – 14.10.2016



Mülheim a.d.R. Kath. Akademie „Die Wolfsburg“



Mönchengladbach (Pilotcamp - 8. und 9. Klasse) Jugendherberge Mönchengladbach-Hardter Wald



KW 42: 17.10. – 21.10.2016



Bielefeld Jugendbildungsstätte Haus Neuland



Jülich Science College Overbach



Hückeswagen Europäische Akademie



Weitere Informationen unter: www.lernferien-nrw.de

Über Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH)

Die Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks (LGH) ist eine Gemeinschaftseinrichtung der Handwerkskammern und der Fachverbände des Handwerks in NRW. Sie unterstützt diese Organisationen bei Fördermaßnahmen und koordiniert die Aktivitäten auf Landesebene, um die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der 180.000 Handwerksunternehmen nachhaltig zu verbessern. Darüber hinaus bringt die LGH sich fachlich ein in die Ausgestaltung der Mittelstandspolitik und übernimmt Aufträge für öffentliche Förderungen und Projekte.









