Energiewoche Handwerk NRW 14. - 18.11.2016

Energiewende, Ressourceneffizienz, Klimaschutz: Mit diesen Themen beschäftigt sich das nordrhein-westfälische Handwerk in der erstmals stattfindenden Energiewoche Handwerk vom 14. bis zum 18. November. Mit der Auftaktveranstaltung am 14. November im Steinhaus Solingen fällt der offizielle Startschuss für insgesamt 9 landesweite Events.



Die erstmals in Nordrhein-Westfalen stattfindende Energiewoche Handwerk bietet Handwerksunternehmen die Möglichkeit, sich kostenfrei rund um die Themen Energie- und Ressourceneffizienz zu informieren. Neben Informationsveranstaltungen, die zahlreiche Aspekte der Energieeinsparung und -nutzung im eigenen Betrieb durch den Einsatz neuester Technologien beleuchten, berichten Unternehmer aus erster Hand über ihre Erfahrungen bei der Umsetzung innerbetrieblicher Energieeffizienzmaßnahmen. Zusätzlich bieten sich viele Beratungsmöglichkeiten durch Experten sowie Gelegenheiten zur Diskussion mit anderen Handwerkerinnen und Handwerkern.



„Die landesweite Energiewoche Handwerk NRW ist eine hervorragende Gelegenheit für alle Unternehmen, sich über die Möglichkeiten energieeffizienter innerbetrieblicher Optimierungsmaßnahmen zu informieren und gleichzeitig kostenfrei von kompetenten Energieexperten beraten zu lassen.", betont Reiner Nolten, Geschäftsführer der Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH).



Offizieller Startschuss für die Energiewoche Handwerk NRW ist am 14. November im Steinhaus am alten Bahnhof in Solingen. Ganz im Zeichen der „Motivation für Energieeffizienz" berichten Best-Practice-Unternehmer von ihren Beweggründen für mehr Energieeffizienz im Betrieb und ihren Erfahrungen bei der Umsetzung der Maßnahmen. Zusätzlich zeigen Experten auf, welche Förder- und Beratungsangebote es in Nordrhein-Westfalen für interessierte Unternehmen gibt.



Am Dienstag folgen Veranstaltungen der HWK Aachen (LED-Umrüstung), der Baugewerblichen Verbände und des BZB Krefeld (Energie auf Baustellen) sowie der HWK Köln (Photovoltaik und Energiespeicherung). Am Mittwoch finden Veranstaltungen der HWK Aachen (Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher), der HWK Münster (Intelligente Eigenstromnutzung im Unternehmen) sowie der HWK Dortmund und des Fachverbands Elektro (LED-Beleuchtung im Handwerksbetrieb) statt. Der Donnerstag steht im Zeichen der Energieeinsparung durch Gebäudeautomation (HWK Düsseldorf und HWK Südwestfalen). Am Freitag findet die Energiewoche Handwerk ihren Abschluss in der KH Paderborn Lippe mit der Veranstaltung „KfW-Förderung für Neubau und Bestand".



Die Energiewoche Handwerk ist als kooperatives Angebot des Projekts „Zukunfts-Initiative Handwerk NRW – Energieeffizienz & Demografischer Wandel" der LGH in Düsseldorf, der Handwerksoffensive Energieeffizienz sowie verschiedener Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften und Fachverbände angelegt. Partner der Energiewoche Handwerk sind die Handwerkskammern Aachen, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Münster und Südwestfalen, die Kreishandwerkerschaften Borken und Paderborn Lippe, die Baugewerblichen Verbände, die Bildungszentren des Baugewerbes, der Fachverband Elektro- und Informationstechnische Handwerke, die Energie-Agentur.NRW sowie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Borken.



Detaillierte Unterlagen zu der Energiewoche Handwerk NRW finden Sie unter www.zih-nrw.de/energiewoche. Anmeldungen zur Auftaktveranstaltung nimmt Frau Marin-Romero (marin_romero@lgh.de, Tel.: 0211/30108-341, Fax: 0211/30108-500) bis zum 10. November 2016 entgegen.

Über Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH)

Die Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks (LGH) ist eine Gemeinschaftseinrichtung der Handwerkskammern und der Fachverbände des Handwerks in NRW. Sie unterstützt diese Organisationen bei Fördermaßnahmen und koordiniert die Aktivitäten auf Landesebene, um die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der 175.000 Handwerksunternehmen nachhaltig zu verbessern. Darüber hinaus berät die LGH die Landesregierung bei deren Maßnahmen zur Mittelstandsförderung und übernimmt Aufträge für öffentliche Förderungen und Projekte.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren