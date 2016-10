Schweigeminute der NRW-Polizei in Gedenken an bayerischen Kollegen Innenminister Jäger: Trauer und Solidarität zeigen

Das Ministerium für Inneres und Kommunales teilt mit: Um dem am 20. Oktober 2016 im Einsatz getöteten bayerischen Polizeibeamten zu gedenken, wird es am Samstag, 29. Oktober 2016, um 15.00 Uhr eine bundesweite Schweigeminute geben. „Alle Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen können ihre Trauer und Solidarität zeigen“, sagte Innenminister Ralf Jäger. „Wenn die Einsatzlage das zulässt, können dazu auch Streifenfahrzeuge am Fahrbahnrand anhalten.“

