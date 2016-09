Land investiert 25 Millionen Euro: Ministerin Schulze weiht Neubau für die Bildungswissenschaften ein

Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung teilt mit:



Die Universität Duisburg-Essen hat eines ihrer größten Bauvorhaben eingeweiht. Mit dem Einzug in das neue Gebäude S06 verfügt die bildungswissenschaftliche Fakultät über modernste Räumlichkeiten, die auf einer Nutzfläche von 6.500 Quadratmetern Forschung und Lehre unter ein Dach bringen. Das Land hat in den Neubau rund 25 Millionen Euro aus dem Hochschulmodernisierungsprogramm investiert.



Zur Eröffnungsfeier kamen neben Wissenschaftsministerin Svenja Schulze der Rektor der Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr. Ulrich Radtke, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen und die Geschäfts-führerin des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW, Gabriele Willems.



„Das Thema Bildung steht bei der Landesregierung ganz weit oben – deshalb begrüße ich es umso mehr, dass gerade die Bildungswissenschaften diese Räumlichkeiten erhalten. Wir benötigen Erkenntnisse aus der bildungswissenschaftlichen Forschung, um mit diesem Wissen mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung zu ermöglichen", sagte Ministerin Schulze.



Der Neubau diente nach seiner Fertigstellung im April 2015 zunächst als Rotationsfläche für andere Sanierungsmaßnahmen am Campus Essen. Die Bildungswissenschaften ziehen nun dauerhaft ein.



Seminarräume, Büros und Verwaltung liegen in S06 in direkter Nähe zueinander. Ein „Learning Lab‟ ermöglicht es, neue mediengestützte Formen des Lehrens und Lernens zu erproben. Das barrierefrei angelegte Gebäude bietet durch ein tastempfindliches Bodenleitsystem auch Menschen mit Seheinschränkungen Orientierung.



Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung, Telefon 0211 896-4790.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren