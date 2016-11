Veltins verlängert Partnerschaft mit Lagardère Sports

Veltins verlängert sein Engagement im FIS Skisprung Weltcup um zwei weitere Jahre und bleibt bis einschließlich 2018 Hauptsponsor des Skisprung Weltcups in Klingenthal und beim Skifliegen in Oberstdorf. Der Weltcup in Klingenthal ist für den 3. und 4. Dezember 2016 terminiert und das Skiflug-Highlight in Oberstdorf für den 4. und 5. Februar 2017. Vermittelt wurde die Partnerschaft von Lagardère Sports, dem exklusiven Vermarktungspartner des DSV in den Bereichen Skispringen, Ski Alpin und Ski Cross.



Im Rahmen des Hauptsponsorships erhält die Marke Veltins auch künftig weitreichende Werbepräsenz bei den beiden Weltcups – unter anderem auf den Banden im Auslauf, den Startnummern, der Startwand, dem Trainerturm und auf Inflatables.



„Die Verlängerung unseres Sponsorings im Skisprung bildet eine sinnvolle Ergänzung zu unserem nationalen Engagement im Fußball“, sagt Herbert Sollich, Marketingdirektor der Brauerei C. & A. Veltins. Die Veltins-Präsenz wird wieder ein großer Wintersport-Aufschlag ganz im Sinne einer reichweitenstarken Markenaktivierung. Wir freuen uns, mit den deutschen Adlern in eine erfolgreiche Wintersaison zu starten.“



Bereits seit der Saison 2014/15 ist die Brauerei C. & A. Veltins Hauptsponsor beim Skisprung Weltcup in Klingenthal. Auch in Titisee-Neustadt war das Unternehmen schon aktiv, in dieser Saison erstmalig beim Skifliegen in Oberstdorf. Die neue Schanze in Oberstdorf ermöglicht auch nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen Flugweiten von über 200 Metern.



Christian Hesselbach, Senior Director Sports bei Lagardère Sports Germany: „Wir freuen uns auf die Ausweitung der Partnerschaft mit Veltins im Bereich Wintersport. Die Brauerei ist seit Jahren ein starker und wichtiger Partner beim Skispringen in Klingenthal. Die zusätzliche Präsenz in Oberstdorf unterstreicht die Attraktivität des Wintersports als Kommunikationsplattform für den Ausbau der Markenbekanntheit von Veltins. Dank der neuen Flugschanze wird das Skifliegen ein besonderes Highlight der Wintersaison und eine große mediale Reichweite bekommen.“



Über Veltins



Die Privat-Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, braut eine der führenden Premium-Pils-Marken in Deutschland und bilanzierte 2015 einen Umsatz von 309 Mio. Euro bei einem Ausstoß von 2,78 Mio. hl. Der Marketingetat wird auf 35 Mio. Euro beziffert. Zum Sortenportfolio zählen Veltins Pilsener, Veltins Radler und Radler Alkoholfrei, aber auch Veltins Malz, Veltins Alkoholfrei, Veltins Fassbrause in den Sorten Zitrone, Holunder und Apfel-Kräuter sowie das Landbier „Grevensteiner“ und Grevensteiner Radler Naturtrüb. Außerdem zählt die Biermix-Range V+ mit insgesamt sechs Sorten zum Produktangebot. Der Mehrweganteil liegt bei 96%. Zur Veltins-Gruppe gehören zahlreiche Beteiligungen im Getränkefachgroßhandel, darunter der Getränkefachmarkt-Filialist Dursty, Hagen, mit rund 220 Standorten.

Lagardère Sports Germany GmbH

Hervorgegangen aus SPORTFIVE und als Teil der global agierenden Sportmarketingagentur Lagardère Sports and Entertainment, ist Lagardère Sports in Deutschland an 18 Standorten vertreten und bietet als Pionier und Markttreiber Expertise, Marketingrechte sowie Dienstleistungen für wertstiftende Partnerschaften in der Sportvermarktung. Neben dem Kerngeschäft Fußball agiert Lagardère Sports in Deutschland auch auf weiteren reichweitenstarken Plattformen im Handball-, Winter- und Motorsport. Weitere Informationen unter www.lagardere-se.com





