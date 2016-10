Skisprung-Auftakt in Deutschland erstmalig mit Videobande

Klingenthal setzt zum Skisprung-Auftakt am 03. und 04. Dezember 2016 erstmalig auf LED-Videobanden im Zielbereich. Damit optimiert und verbessert der Weltcup-Standort sein TV-Bandenbild.



Gemeinsam mit Lagardère Sports, dem exklusiven Vermarkter für die Weltcups in den Bereichen Ski Alpin, Skispringen und Ski Cross, verfolgt der Deutsche Skiverband das Ziel eines moderneren und harmonischen Werbeumfelds, das die Plattform Wintersport für die Partner noch attraktiver gestaltet.



Die LED-Bande ersetzt die bisherigen statischen Banden im Zielbereich und ermöglicht den Partnern eine noch größere Aufmerksamkeit sowie eine verbesserte Qualität. Bei der TV-Videobande setzen der Deutsche Skiverband und Lagardère Sports auf die neueste Technik und präsentieren den internationalen und nationalen Standard in diesem Bereich.



Walter Vogel, Geschäftsführer des Deutschen Skiverbands: „Mit Lagardère Sports haben wir seit einigen Jahren einen Partner an unserer Seite, der die Wintersport-Vermarktung kontinuierlich weiterentwickelt. Wir sind überzeugt mit der LED-Videobande nicht nur den Anforderungen der Sponsoren gerecht zu werden, sondern auch das Gesamterscheinungsbild der Weltcup Veranstaltung positiv aufzuwerten.“



Christian Hesselbach, Senior Director Sport bei Lagardère Sports Germany GmbH: „Durch die lange Sendedauer und die hohen Einschaltquoten der FIS Skisprung Weltcups in Deutschland auf den öffentlich-rechtlichen Sendern können wir eine sehr kontaktstarke Plattform bieten. Im kommenden Winter ist es unser Anspruch die Werbeplattform auch qualitativ voranzubringen. Die neue LED-Videobande bietet eine hochwertige TV-relevante Werbefläche mit der Sponsoren noch prägnanter dargestellt werden können. Insbesondere bei den am späten Nachmittag stattfindenden Weltcups in Klingenthal wird die leuchtende LED Bande für Aufmerksamkeit sorgen.“

Über die Lagardère Sports Germany GmbH

Hervorgegangen aus SPORTFIVE und als Teil der global agierenden Sportmarketingagentur Lagardère Sports and Entertainment, ist Lagardère Sports in Deutschland an 17 Standorten vertreten und bietet als Pionier und Markttreiber Expertise, Marketingrechte sowie Dienstleistungen für wertstiftende Partnerschaften in der Sportvermarktung. Neben dem Kerngeschäft Fußball agiert Lagardère Sports in Deutschland auch auf weiteren reichweitenstarken Plattformen im Handball-, Winter- und Motorsport.

