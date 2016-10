DHB und Lagardère Sports setzen auf innovative Berichterstattung im Handball

Der Deutsche Handballbund (DHB) optimiert gemeinsam mit seinem Vermarktungspartner Lagardère Sports die Berichterstattung im Handballsport. Zum EM-Qualifikationsspiel der deutschen Männer-Nationalmannschaft gegen Portugal am 2. November 2016 in der Rittal Arena Wetzlar werden erstmalig Digital Backdrops zum Einsatz kommen. Mit dem Ziel, Innovationstreiber im Handball zu sein, sowie die digitalen Möglichkeiten im Sinne der Fans und Partner optimal auszuschöpfen, setzen der DHB und Lagardère Sports in Kooperation mit SPORT1 und der Carl Group in der Berichterstattung um das Handball-Länderspiel auf das interaktive Sponsoring Board. Die SPORT1-Übertragung beginnt um 18.45 Uhr.



Die Digital Backdrops sind ein mobiles und interaktives Sponsoring Board, bestehend aus zwei mobilen Monitoren, welche erweiterte Darstellungsmöglichkeiten für Sponsoren, eine intelligente Einbindung von Content für eine noch bessere TV-Berichterstattung sowie viele weitere Einsatzmöglichkeiten in der Sportwelt bieten.



Beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft wird SPORT1 bereits in der Vorberichterstattung auf den digitalen Hintergrund setzen und ermöglicht so den Zuschauern und Fans, interaktiv mit SPORT1-Moderatorin Anett Sattler und dem SPORT1-Experten Daniel Stephan in Kontakt zu treten. Über den Hashtag #FRAGANETT können via Facebook und Twitter Fragen gestellt werden. Diese werden dann direkt auf den Digital Backdrops zu sehen sein. Auch nach dem Spiel wird das neuartige Flashboard wieder zum Einsatz kommen und die Partner des DHB in einer erweiterten Darstellungsart präsentieren. Zudem ermöglichen die Digital Backdrops dem Fieldreporter, im Gespräch mit Spielern und Trainern direkt auf Spielszenen einzugehen und sich Meinungen und Reaktionen noch auf dem Feld durch das Abspielen von Videosequenzen abzuholen.



„Wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam mit unserem Vermarktungspartner Lagardère Sports das Produkt DHB weiterentwickeln können und testweise die Digital Backdrops in Wetzlar zum Einsatz kommen werden. Im Sinne unserer langjährigen Sponsoren und einer interaktiven Berichterstattung können wir so unseren Zuschauern und Fans stetig neue Inhalte und Formate präsentieren und den Handball gemeinsam nach vorn bringen“, sagt Mark Schober, Generalsekretär des Deutschen Handballbundes.



Alexander Wölffing, Leiter Sports und stellvertretender Chefredakteur von SPORT1: „Mit interaktiven Elementen sprechen wir auf direktem Weg junge, digitalaffine Zielgruppen an. Als führende Multimedia-Sportplattform setzen wir daher – gemeinsam mit unseren Partnern vom DHB und von Lagardère Sports – auf diese innovative Technik.“



Delf Ness, Initiator Digital Backdrops, Carl Group: „Wir freuen wir uns, dass auch der Deutsche Handballbund dem Team SPORT1, Lagardère Sports und der Carl Group vertraut und bei dem Länderspiel in Wetzlar mit dem digitalen Board auf technische Innovation und eine Steigerung der emotionalen Momente im Live TV setzt. Ein Plus für die Zuschauer, aber auch ein deutlicher Mehrwert für die Sponsoren und die Marke Handball.“



André Heitzmann, Executive Director Marketing bei Lagardère Sports: „Es freut uns sehr, dass wir die Digital Backdrops nach ihrem erstmaligem Einsatz letzte Woche in der Fußball-Berichterstattung nun auch so kurzfristig im Handball einsetzen können. Der DHB hat den Mehrwert des interaktiven Sponsoring Boards sehr schnell für sich und seine Sportart erkannt. Neben der interaktiven Berichterstattung bietet sich eine verbesserte Einbindung sowie Darstellung von Sponsoren, die den DHB als Plattform noch attraktiver gestaltet.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren