Und nach dem 1. Advent: der Ausblick auf die kommende Woche

Aussteller und Besucher, Jung und Alt - wohin man auch schaute, blickte man auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom in glückliche und zufriedene Gesichter. Entsprechend positiv war auf Veranstalterseite die Bilanz der 1. Marktwoche: Das schöne Wetter mit viel Sonne und z. T. schon winterlichen Temperaturen lockte bereits zahlreiche Weihnachtsmarkt-Fans auf den Markt am Kölner Dom! Das Feedback der Besucher fiel sehr herzlich aus. Highlight der Woche unter den Besucherkommentaren: ein Pärchen fragte nach seinem Bummel unter dem Sternenlichterzelt auf dem Roncalli-Platz bereits die Marktdaten für das nächste Jahr an (Start: 27.11.2017). Man wolle für 2017 in jedem Fall wieder rechtzeitig Flüge und ein Hotel buchen - so groß war die Begeisterung!



Highlights der Woche 21.11. - 27.11.



Einen spektakulären Anfang machte die feierliche Eröffnung des Weihnachtsmarkts am 21.11. mit dem Kölner Bürgermeister Hans-Werner Bartsch und zwei tollen Musik-Acts. Zum Auftakt begeisterte die schlesische Band "Silesian All Stars Blues" mit knackigem Blues das Publikum. Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Köln und Kattowitz war auch der Kattowitzer Bürgermeister Marcin Krupa zu Gast. Dieser überraschte die Zuschauer mit einer spontanen Darbietung des Weihnachtslieds "Oh Tannenbaum" auf der Mundharmonika. Als das Publikum fröhlich mitsang war klar: die Vorweihnachtszeit hat begonnen!

Auch der abschließende Auftritt des Kinder- und Jugendchors "Lucky Kids" der Rheinischen Musikschule Köln sorgte für tolle Weihnachtsstimmung und großen Applaus.



Neue Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt



In diesem Jahr gibt es auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom wieder viel zu entdecken.

Auch dieses Mal ist eine Auswahl neuer Aussteller mit dabei:



Stand 5: “Dropje“ – Die ganze Welt köstlicher Lakritzen, selbst gemixt und exklusiv verpackt

Stand 60: KölnHölzer – Schokolade, Tücher, Schals im bekannten schicken Streichholzkleid

Stand 63: Just Spices Gewürze – Exquisite Gewürze, exklusiv von Hand gemischt

Stand 67: Domartikel – Wunderschöne Dombilder aus Metall

Stand 71: Kölsche Liebesschlösser vom Weihnachtsmarkt

Stand 101: Lieblingstee – Winterliche und weihnachtliche Teemischungen

Stand 115: Varieté van Kroen – Edle Tücher und Kaschmirprodukte

Stand 133: Eli‘s Deli Streetfood – Frisches Wild und rheinischer Sauerbraten, exklusiv für den Weihnachtsmarkt am Kölner Dom

Stand 134: Schokotaste – Handgeschöpfte Schokolade, am Stand verarbeitet

Stand 146: Nougat aus Montelimar – Eine exquisite Spezialität zur Weihnachtszeit



Das neue Trendgetränk des Weihnachtsmarktes 2016



Die Sternenbar in Stand 2 bietet in diesem Jahr erstmalig und exklusiv auch etwas Prickelndes an: den "Glühs-Spritz". Die köstliche Erfrischung basiert auf einem hochwertigen Winzersekt mit einem Spritzer roten Glühweinlikörs. Der prickelnde "Glüh-Spritz" hat schon eine große Fangemeinde - und verspricht bereits jetzt das Trendgetränk des Weihnachtsmarktes 2016 zu werden!



Glühwein wird auf dem Roncalli-Platz ausschließlich in hochwertiger Bio-Qualität angeboten. Wie jedes Jahr wurde der Glühwein nach sorgfältiger Verkostung durch einen Sommelier und einem streng gehüteten Geheimrezept exklusiv für den Weihnachtsmarkt am Kölner Dom zubereitet und gewürzt. Sowohl die Trauben aus ökologischem Anbau als auch die Zutaten wie Zucker und Gewürze erfüllen strengste Bio-Richtlinien.



Rückblick Bühnenprogramm



Ob klassisch-weihnachtlich oder modern - das Bühnenprogramm des Weihnachtsmarkts am Kölner Dom legt die Messlatte hoch. In der ersten Marktwoche unter anderem dabei: Stefan Knittler mit seinem beliebten weihnachtlichen Mitsing-Programm "Loss mer singe", die Domstädter Big Band mit ihrer "Verrockten Weihnacht", die Magnolia Jazzband mit "Swinging X-mas", Martin Gerschwitz's Piano & Vocal Show "Music for Everyone" und viele mehr. Natürlich wie immer völlig kostenlos für alle Besucher.



Ausblick: die Highlights des Bühnenprogramms 28.11. - 4.12.



Auch in der kommenden Woche hält das Bühnenprogramm wieder etliche Überraschungen für die Besucher bereit. Für jeden ist etwas dabei. Die Woche startet mit der Band Boulevard und "Rock auf dem Weihnachtsmarkt" (Mo. 28.11., 19:30 Uhr), Stefan Knittler lädt wieder mit "Loss mer singe" zum Mitsingen ein (Mi. 30.11., 19:30 Uhr und Sonntag, 16:30 Uhr), der Gospelchor Unisono präsentiert "Gospel goes Christmas" (Fr. 2.12., 19:30 Uhr) und der Kölner Jugendchor St. Stephan gibt mit "Sing Halleluja" dem 2. Advent einen stimmungsvollen Rahmen (So. 4.12., 20.00 Uhr).



Gewinnspiel zum 2. Advent



Der Weihnachtsabend rückt immer näher! Um die Wartezeit zu verkürzen wird es auch am 2. Advent wieder ein Gewinnspiel geben, bei dem tolle Preise des Weihnachtsmarktes am Kölner Dom 2016 auf die Gewinner warten. Teilnehmen können alle, die eine Frage zum Marktgeschehen richtig beantworten. Die Frage wird am nächsten Adventssonntag (4.12.) auf www.koelnerweihnachtsmarkt.com unter "Aktuelles" veröffentlicht.



Tolle weihnachtliche Programmpunkte für Kinder



Die Angebote für Kinder sind so gestaltet, dass der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt der ganzen Familie Spaß macht! An Stand 31 bei der Sternwarte gibt es dazu von montags bis inklusive donnerstags jeweils von 16-18 Uhr ein tolles Kinderprogramm abwechselnd mit dem Kindertheater "Kasper und der Weihnachtsengel", Weihnachtsbasteln, Weihnachtsschminken und der Engelspost, bei der die Kleinen ihre Wunschzettel an das Christkind abgeben können.



Kölsches Flair und regionale Angebote



Auch in diesem Jahr gibt es eine Reihe von Kölner Anbietern auf dem Weihnachtsmarkt, wie z.B. "Kölsche Rievkooche", gebrannte Mandeln, diverse Stände mit Dom-Produkten wie z.B. Dom-Skulpturen aus Metall, Dom-Gemälde sowie Dom-Figuren aus Glas und aus Schokolade (z.B. Stand 58, 67, 134, 148). Alle diese Anbieter stammen aus Köln. Darüber hinaus gibt es Miniaturen mit bekannten Motiven aus Köln (Stand 20).



Das ausführliche Bühnenprogramm mit allen Terminen und alle Angebote des Weihnachtsmarkts am Kölner Dom finden Sie unter www.koelnerweihnachtsmarkt.com sowie im Weihnachtsmarkt-Flyer (auch zum Downloaden).



Zum Flyer-Download hier klicken.

KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH

Die KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH, gegründet in 2009, betreibt den beliebtesten deutschen Weihnachtsmarkt direkt am Kölner Dom. 150 festlich geschmückte Stände für Kunsthandwerk und Gastronomie sowie über 100 kostenfreie, weihnachtliche Bühnenveranstaltungen begeistern jährlich an die vier Millionen Besucher aus dem In- und Ausland. Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist der erste in Deutschland, dessen überwiegendes Angebot an Speisen und Getränken seit 2010 bio-zertifiziert ist.



Webseite: www.koelnerweihnachtsmarkt.com





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren