Spende in diesem Jahr besonders hoch: Die vier Bürgermeister der Stadt und die Veranstalter übergeben feierlich EUR 54.000 Euro für soziale Zwecke

Nach Herzenslust die Vorweihnachtszeit feiern – und auch die Menschen daran teilhaben lassen, denen es nicht so gut geht: das ist auf dem Weihnachtsmarkt der Herzen am Kölner Dom längst zu einer schönen Tradition geworden. Auch in diesem Jahr spendete die Veranstalterin, die Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH, wieder an soziale Projekte.



Mehr als in den Jahren zuvor: 54.000 Euro wurden durch die vier Bürgermeister der Stadt und die Veranstalter an verschiedene Organisationen und Institutionen übergeben. Natürlich in einem festlichen Rahmen, der auf und vor der Hauptbühne des Weihnachtsmarkts am Kölner Dom für schönste Weihnachtsstimmung sorgte!



Die feierliche Übergabe des Spendenbetrages auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist „alle Jahre wieder“ ein Grund zu feiern. Insbesondere die verschiedenen Vereine und gemeinnützigen Institutionen, die mit einer Spende unterstützt werden, haben Anlass zur Freude. Wie auch in der Vergangenheit übernahmen die vier Bürgermeister der Stadt die schöne Aufgabe, jeweils ca. 10.000 Euro an die zuvor ausgewählten Empfänger zu überreichen.



Feierliche Übergabe durch die Kölner Bürgermeister



Der Andrang vor der Hauptbühne war groß, als sich gegen 16:30 Uhr die Kölner Bürgermeister, die Veranstalter des Weihnachtsmarkts sowie die Vertreter der Institutionen, die die Spenden entgegennehmen sollten, zur „Symbolischen Scheckübergabe“ auf der Bühne versammelt hatten. Für die professionelle Leitung des Festakts sorgte auch in diesem Jahr wieder Mara Bergmann, die als langjährige Moderatorin bei der WDR Lokalzeit vielen bereits bekannt war. In feierlichem Rahmen stellten die Bürgermeister kurz die Projekte vor, für die sie die Patenschaft übernommen hatten:



Elfi Scho-Antwerpes (SPD) hatte ursprünglich - wie ihre Kollegen - 10.000 Euro zu vergeben. Diese sollten an ein Jugendprojekt in Köln Mechernich gehen. Da die dort benötigte Lichtanlage auf einem Bolzplatz jedoch 14.000 Euro kostet, übernahm die Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH die Differenz von 4.000 Euro zusätzlich.



Hans-Werner Bartsch (CDU) teilte 5.000 Euro dem „Mülheimer Jugendbüro“ und weitere 5.000 Euro „KG Die Burgwächter vun Hollwigg“ für ihre Jugendarbeit im Stadtteil Holweide zu.



Andreas Wolter (Die Grünen) unterstützt mit jeweils 4.000 Euro die Organisationen „ Queer Salam“ und „rainbow refugees“ bei der akuten Hilfe für LGBTI Flüchtlingen und mit weiteren 2.000 Euro den INFOE e.V. bei der Klimaschutzarbeit. Besonders freute man sich über die Anwesenheit dreier indigener Peruaner aus dem peruanischen Regenwald, deren Lebensgrundlage durch radikalen Abbau von Palmöl bedroht ist.



Dr. Ralf Heinen (SPD) vergab 7.000 Euro an „HEROES Köln“, ein Frauenschutzprojekt (Zwangsheirat, Ehrenmord) von HennaMond e.V und weitere 3.000 Euro dem Kölner Traditionsboxverein SC Colonia 06 Köln e.V.



Die Kölner Weihnachtsgesellschaft spendet 10.000 Euro an dem Kölner Dom. „Uns liegt der Kölner Dom natürlich besonders am Herzen“, erläutert Monika Flocke, Geschäftsführerin der Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH. „Schließlich ist der Dom Namensgeber des Weihnachtsmarktes und bietet die wunderschöne Kulisse, zu deren Füßen der Weihnachtsmarkt jedes Jahr stattfindet“.



Umringt von dankbaren Gesichtern wünschte Mara Bergmann den Anwesenden auf der Bühne und dem Publikum „Schöne Weihnachten“ und natürlich noch viel Vergnügen beim Bummel über den Weihnachtsmarkt.



Im Anschluss spielte das „Brass Ensemble“ der Heilsarmee in Solingen und leitete so in das stimmungsvolle Bühnenprogramm des Weihnachtsmarkts am Kölner Dom über.



Das ausführliche Bühnenprogramm mit allen Terminen und alle Angebote des Weihnachtsmarkts am Kölner Dom finden Sie unter www.koelnerweihnachtsmarkt.com sowie im Weihnachtsmarkt-Flyer (auch zum Downloaden).



