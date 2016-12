Die Highlights der dritten Woche auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Und nach dem 3. Advent: der Ausblick auf die kommende Woche

Der Heilige Abend kommt näher und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest wird von Tag zu Tag größer! Für das Geschehen auf dem Weihnachtsmarkt bedeutet dies auch: Viele Besucher kommen nun nicht mehr nur zum entspannten Bummeln, sondern verstärkt auch, um gezielt Ausschau nach originellen Geschenken und schönen Dekorationsideen zu halten. Auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner konnten sie das in der vergangenen Woche bei strahlendem Vorweihnachtswetter nach Herzenslust tun! Ausstellern, Veranstaltern und Besuchern zeigen sich entsprechend auch in der dritten Woche des Weihnachtsmarkts am Kölner Dom sehr zufrieden.



Highlights der Woche 5.12. – 11.12.



Zum Wochenauftakt fand ein besonderes weihnachtliches Highlight auf dem Roncalli-Platz statt: Domprobst Gerd Bachner weihte die eindrucksvolle Kölner Stadtkrippe ein! Bereits seit 2010 ermöglicht der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom dazu den Aufbau in einer Landschaftskulisse, die – zur Freude der Besucher – jedes Jahr im Becken des Brunnens an der Südseite des Doms aufgebaut wird.

Im Rahmen des Festaktes zur feierlichen Segnung erklärt Rudolf Knappstein, Vorstand der „Krippenfreunde“: „Die Kölner Stadtkrippe lenkt seit nunmehr 20 Jahren inmitten des kommerziellen weihnachtlichen Trubels den Blick auf das zentrale Ereignis der Geschichte: Die Menschwerdung Gottes in der Krippe von Bethlehem.“ Ein musikalisches Programm und ein gemeinsames Adventssingen mit den Besuchern machte den Moment der Weihe besonders stimmungsvoll.



Der Nikolaus persönlich war da



Pünktlich am Dienstag, den 6.12., beehrte der Nikolaus den Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Standesgemäß mit Rauschebart und roter Kutte lud er zur „Audienz“ an der Sternenwarte ein. Groß und Klein, Engelchen und Bengelchen fanden sich dort ein, um ihn persönlich zu treffen. Leuchtende Kinderaugen und rote Backen gab es selbstverständlich inklusive.



Festliches Charity-Event mit den vier Bürgermeistern der Stadt Köln



„Alle Jahre wieder“ spendet der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom einen Teil des Erlöses für gemeinnützige Projekte. Mit insgesamt 54.000 Euro fiel der Betrag diesmal sogar noch höher aus als im vorigen Jahr! Wie auch in der Vergangenheit übernahmen die vier Bürgermeister der Stadt die schöne Aufgabe, im Rahmen eines festlichen Events jeweils ca. 10.000 Euro an zuvor ausgewählte Empfänger zu überreichen. Darunter das Mülheimer Jugendbüro, der INFOE e.V. mit seiner Klimaschutzarbeit, das Projekt „HEROES Köln“ für Gleichberechtigung u.v.m.

Weil das Projekt, für das Frau Bürgermeisterin Frau Scho-Antwerpes die Patenschaft übernommen hat, nur mit einem Betrag von 14.000 Euro realisiert werden konnte, übernahm der Veranstalter, die Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH, hier zusätzlich auch noch die Differenz.

Eine Spende in Höhe von 10.000 Euro ging vom Veranstalter direkt an den Kölner Dom. „Schließlich ist der Dom Namensgeber des Weihnachtsmarktes und bietet die wunderschöne Kulisse, zu deren Füßen der Weihnachtsmarkt stattfindet“, so die Geschäftsführerin der Kölner Weihnachtsgesellschaft Frau Monika Flocke.

Für die professionelle Leitung des Festakts sorgte auch in diesem Jahr wieder Mara Bergmann, die als langjährige Moderatorin bei der WDR Lokalzeit vielen bekannt ist. Gegen Ende des feierlichen Charity-Events war Frau Bergmann umringt von dankbaren Gesichtern und wünschte den Anwesenden auf der Bühne und im Publikum von Herzen „Schöne Weihnachten“.



Spontane Änderung des Bühnenprogramms



Am Freitag, den 9.12. wurde das Bühnenprogramm spontan um einen Programmpunkt erweitert. Überraschendes Highlight: der holländische „Bäcker“ Jerry Gold aus dem Strudel-Stand 108. Jerry bot mit seinen Gesangseinlagen eine Performance der besonderen Art – das Publikum zeigte sich von dem charismatischen Bäcker überaus begeistert!



Aktionen der kommenden Woche



Einer der größten Publikumslieblinge auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist Stefan Knittler. Bei seinem Mitsing-Programm „Loss mer singe“ kommt die allerschönste Weihnachtsstimmung auf – selbst hartgesottene Weihnachtsmuffel können sich dem nicht entziehen. Demnächst von „Loss mer singe“ in der kommenden Woche: Mittwoch, 14.12. um 19:30 Uhr.



Auch eine Herzensangelegenheit: Die Veranstalter des Weihnachtsmarkts am Kölner Dom ermöglichen Künstlern und Kunsthandwerker, denen es nicht möglich ist, über die gesamte Weihnachtsmarktzeit einen Stand anzumieten, jeweils an einem Wochenende von freitags bis sonntags in einem Aktionsstand ihre Kunst und Ihr Kunsthandwerk zu präsentieren und natürlich auch zu verkaufen. Vom 16.-18.12. bietet stellt „Braune Biene“ den Besuchern Objekte aus Holz vor, die mithilfe von Laserschneidemaschinen zu überraschenden Accessoires geformt wurden (Stand 6), während „philou“ parallel dazu selbst genähte und designte Accessoires bietet (Stand 84).



Gewinnspiel zum 4. Advent



Der Countdown läuft – am 4. Advent wachsen der Vorfreude auf den Weihnachtsabend bereits Flügel! Auch auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom wird die Vorweihnachtsstimmung beflügelt, denn auch am 4. Advent wird es wieder ein Gewinnspiel geben. Teilnehmen können alle, die eine Frage zum Marktgeschehen richtig beantworten. Die Frage wird am nächsten Adventssonntag (18.12.) auf www.koelnerweihnachtsmarkt.com unter „Aktuelles“ sowie auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht.



Das ausführliche Bühnenprogramm mit allen Terminen und alle Angebote des Weihnachtsmarkts am Kölner Dom finden Sie unter www.koelnerweihnachtsmarkt.com sowie im Weihnachtsmarkt-Flyer (auch zum Downloaden).

KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH

Die KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH, gegründet in 2009, betreibt den beliebtesten deutschen Weihnachtsmarkt direkt am Kölner Dom. 150 festlich geschmückte Stände für Kunsthandwerk und Gastronomie sowie über 100 kostenfreie, weihnachtliche Bühnenveranstaltungen begeistern jährlich an die vier Millionen Besucher aus dem In- und Ausland. Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist der erste in Deutschland, dessen überwiegendes Angebot an Speisen und Getränken seit 2010 bio-zertifiziert ist.



Webseite: www.koelnerweihnachtsmarkt.com



Facebook: Weihnachtsmarkt am Kölner Dom

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren