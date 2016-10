Maritimes Abendkonzert

“Über alle Meere“ lautet der Titel des Abendkonzertes, das vom „Shanty-Chor Achtern Diek Kellenhusen“, unter der Leitung von Heinz Jaeger, am Donnerstag, dem 13. Oktober 2016 um 20:00 Uhr im Kursaal präsentiert wird.



Eine bunte Mischung aus Shantys, Schlagern, Pop- und Folksongs wird für eine angenehme, maritime Atmosphäre sorgen. Der Eintritt beträgt 5,oo €, Kinder sind eintrittsfrei. Karten erhält man im Vorverkauf in der Kurverwaltung Kellenhusen oder ab 19:00 Uhr am Veranstaltungstag an der Abendkasse.

